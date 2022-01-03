Жирна котлета, хрумкий салат, цибулеве варення: шеф-кухар Величко розповів, як приготувати ідеальний бургер

Шеф-кухар Андрій Величко, який раніше поділився рецептом приготування курчати, запеченого з паприкою та мандаринами, дав сім порад тим, хто хоче приготувати бургер, як кажуть, від «а» до «я».

«А ви пробували приготувати бургер повністю самостійно? Ну так, щоби від булочки до котлети, від соусу до огірочка. Скажу відразу, хоч це може бути божественно смачно, але за витратами часу краще сходити у ресторан. Дешевше і швидше. Але якщо все-таки зважилися, то дам пару порад», — пише Андрій Величко на своїй сторінці у соціальних мережах і розповідає, як приготувати смачний бургер, який сподобався б і шеф-кухарю.

1. Булочка. Я без розуму від м'якої, трохи солодкуватої бриоши. Коли тісто з яйцями, олією та молоком, на живих дріжджах. А згори карамельно-коричневого кольору від запеченого льєзону. Та й м'яка. Дуже. Це коли притискаєш таку булочку, а вона хоче повернутися у початкову форму.

2. Котлети. Соковита, досить жирна, не надто збита. В ідеалі 20% щільного яловичого жиру на 80% грудини. Ну чи іншу частину.

3. Соус. Якщо томатний — то на основі старого доброго кетчупу Хайнц. Люблю ще наш Чумак, але щось уміють у цьому Хайнці таке зробити, що соус виходить бомбичним.

4. Сир. Звісно, чеддер. М'який. Або соус із нього. Є ще сотня гідних сирів, але бургер краще починати із чеддера.

5. Що ще? Хрумкий салат, краще ромен. Солодка цибуля, краще цибулеве варення. Хрумкий бекон, краще сирокопчений і підсмажений із цукром або сиропом. Солоний огірок, краще бочковий. Ну і ще щось можливо, але не варто перевантажувати.

6. Розмір. Я вважаю, що у бургері головне — розмір. Ну, не півкілограмовий. Ідеально — трохи більше «слайдера», так щоб з'їсти, запитати ковтком холодної коли і захотіти трохи картоплі.

7. Так, і знову головне! Щось дуже багато головного в цьому «простому» бургері. Але картопля. Чіпси, часточки, фрі? А може чіпси з батату чи селери? З питанням ідеальної картоплі фрі колись розбирався геній Хестон Блюменталь. І рецепт цей доступний, рекомендую вивчити та спробувати.

Раніше рецептом булочки для бургеру із «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Тетяна Литвинова.

Фото зі сторінки Андрія Величка

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