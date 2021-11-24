Журавлина, морква чи яблуко: простий рецепт квашеної капусти від шеф-кухаря Величка

Існує маса рецептів квашеної капусти — з медом, буряком, перцем… А шеф-кухар Андрій Величко розкрив кілька секретів, як зробити її ще смачнішою.

«Рецепт квашеної капусти вкрай простий — нарізати капусту та дати трохи солі. Добре перемішати, пом'яти руками і за кілька днів при кімнатній температурі готова капуста. Але скільки нюансів, скільки секретів у цьому продукті!» — пише кулінар на своїй сторінці у соціальних мережах.

За його словами, смачною закускою вона стає через молочнокисле бродіння, яке змінює текстуру та формує смак. Андрій Величко поділився базовим рецептом квашеної капусти та розповів, що її може «прикрасити».

Інгредієнти: 1 кг капусти;

150 г моркви;

1 ст. ложка солі.

Але при цьому шеф-кухар радить поекспериментувати з інгредієнтами:

замінити моркву журавлиною чи будь-якою кислою ягодою;

додати до моркви солодкий болгарський перець;

додати кисле яблуко чи айву.

додати ким-чи чи іншу улюблену азіатську спецію.

«А які нюанси з тарою, у якій заквашуєте капусту! Скляні банки, дерев'яні діжки, емальовані відра, пластикові бокси… Ну, а з сортами капусти все одноманітніше — щільна важка, зимова капуста буде кращою. Наприклад, сорт „Кам'яна голова“. Коли капуста готова, заправити її домашньою ароматною олією, дати туди трохи зеленої і трохи червоної солодкої цибулі. Це ж просто пісня!» — радить шеф-кухар.

Раніше легким рецептом квашеної капусти поділилася кулінарка Тетяна Литвинова.

Фото зі сторінки Андрія Величка у соціальних мережах.

149

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter