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Кар'єра курки закінчується в бульйоні": Сава Лібкін здивував процесом приготування фірмової страви

17:20 25 січня 2022
курячий бульйон

Відомий одеський кулінар Сава Лібкін, який любить ділитися з фолловерами секретами приготування своїх «фірмових» страв, показав у своєму Instagram, як найкраще зварити простий курячий бульйон.

— Любите курячий бульйон? — грайливо спитав він на камеру своїх передплатників і шикарно розклав по тарілках соковиті курячі ніжки, заливши золотисто-жовтим бульйоном і посипавши свіжою зеленню.

Багато шанувальників відомого шеф-кухаря за звичкою прийшли в захват після перегляду відео.

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Але також знайшлися серед читачів і ті, кому не все в процесі приготування видалося правильним і логічним.

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На жаль, зауваження метр залишив без відповіді.

Курячий бульйон від Сави Лібкіна

  • Виберіть хорошу курку. Бажано фермерський або свійський птах-несучку
  • Покладіть потрощену та вимиту курку в каструлю та залийте холодною водою. Приблизно 2 літри на кілограмову курку. Вода має покрити курку.
  • Доведіть до кипіння на сильному вогні та дайте хвилину покипіти. Видаліть піну шумівкою
  • Очистіть і промийте цибулю, моркву та селеру. Наріжте їх великими шматками.
  • Коли бульйон стане прозорим, додайте цибулю, моркву, селера, лавровий лист, чебрець, петрушку, перець і велику сіль. Зачекайте, поки відновиться кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні протягом двох годин, продовжуючи час від часу знімати піну.
  • За 30 хвилин до закінчення варіння додайте букет гарні, десять горошин чорного перцю, сіль та лавровий лист.
  • Після закінчення часу дістаньте курку та обробіть її на 4 частини.
  • Бульйон процідіть через марлю, складену в 6 шарів.
  • Залишіть остигати, потім поставте в холодильник на ніч.
  • Зранку зібрати залишки жиру, який затвердів на поверхні.
  • Подавати бульйон із домашньою локшиною або з орзо.
  • Бульйон, що залишився, заморозьте у формі для льоду.

Нагадаємо, що Сава Лібкін свого часу розповів, де можна смачно пообідати у Парижі та поділився кулінарними успіхами своєї молодої сім'ї.

Фото скриншот з відео в Instagramm Сави Лібкін а

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