Кар'єра курки закінчується в бульйоні": Сава Лібкін здивував процесом приготування фірмової страви

Відомий одеський кулінар Сава Лібкін, який любить ділитися з фолловерами секретами приготування своїх «фірмових» страв, показав у своєму Instagram, як найкраще зварити простий курячий бульйон.

— Любите курячий бульйон? — грайливо спитав він на камеру своїх передплатників і шикарно розклав по тарілках соковиті курячі ніжки, заливши золотисто-жовтим бульйоном і посипавши свіжою зеленню.

Багато шанувальників відомого шеф-кухаря за звичкою прийшли в захват після перегляду відео.

Але також знайшлися серед читачів і ті, кому не все в процесі приготування видалося правильним і логічним.

На жаль, зауваження метр залишив без відповіді.

Курячий бульйон від Сави Лібкіна Виберіть хорошу курку. Бажано фермерський або свійський птах-несучку

Покладіть потрощену та вимиту курку в каструлю та залийте холодною водою. Приблизно 2 літри на кілограмову курку. Вода має покрити курку.

Доведіть до кипіння на сильному вогні та дайте хвилину покипіти. Видаліть піну шумівкою

Очистіть і промийте цибулю, моркву та селеру. Наріжте їх великими шматками.

Коли бульйон стане прозорим, додайте цибулю, моркву, селера, лавровий лист, чебрець, петрушку, перець і велику сіль. Зачекайте, поки відновиться кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні протягом двох годин, продовжуючи час від часу знімати піну.

За 30 хвилин до закінчення варіння додайте букет гарні, десять горошин чорного перцю, сіль та лавровий лист.

Після закінчення часу дістаньте курку та обробіть її на 4 частини.

Бульйон процідіть через марлю, складену в 6 шарів.

Залишіть остигати, потім поставте в холодильник на ніч.

Зранку зібрати залишки жиру, який затвердів на поверхні.

Подавати бульйон із домашньою локшиною або з орзо.

Бульйон, що залишився, заморозьте у формі для льоду.

Нагадаємо, що Сава Лібкін свого часу розповів, де можна смачно пообідати у Парижі та поділився кулінарними успіхами своєї молодої сім'ї.

Фото скриншот з відео в Instagramm Сави Лібкін а

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