Кар'єра курки закінчується в бульйоні": Сава Лібкін здивував процесом приготування фірмової страви
Відомий одеський кулінар Сава Лібкін, який любить ділитися з фолловерами секретами приготування своїх «фірмових» страв, показав у своєму Instagram, як найкраще зварити простий курячий бульйон.
— Любите курячий бульйон? — грайливо спитав він на камеру своїх передплатників і шикарно розклав по тарілках соковиті курячі ніжки, заливши золотисто-жовтим бульйоном і посипавши свіжою зеленню.
Багато шанувальників відомого шеф-кухаря за звичкою прийшли в захват після перегляду відео.
Але також знайшлися серед читачів і ті, кому не все в процесі приготування видалося правильним і логічним.
На жаль, зауваження метр залишив без відповіді.
Курячий бульйон від Сави Лібкіна
- Виберіть хорошу курку. Бажано фермерський або свійський птах-несучку
- Покладіть потрощену та вимиту курку в каструлю та залийте холодною водою. Приблизно 2 літри на кілограмову курку. Вода має покрити курку.
- Доведіть до кипіння на сильному вогні та дайте хвилину покипіти. Видаліть піну шумівкою
- Очистіть і промийте цибулю, моркву та селеру. Наріжте їх великими шматками.
- Коли бульйон стане прозорим, додайте цибулю, моркву, селера, лавровий лист, чебрець, петрушку, перець і велику сіль. Зачекайте, поки відновиться кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні протягом двох годин, продовжуючи час від часу знімати піну.
- За 30 хвилин до закінчення варіння додайте букет гарні, десять горошин чорного перцю, сіль та лавровий лист.
- Після закінчення часу дістаньте курку та обробіть її на 4 частини.
- Бульйон процідіть через марлю, складену в 6 шарів.
- Залишіть остигати, потім поставте в холодильник на ніч.
- Зранку зібрати залишки жиру, який затвердів на поверхні.
- Подавати бульйон із домашньою локшиною або з орзо.
- Бульйон, що залишився, заморозьте у формі для льоду.
Нагадаємо, що Сава Лібкін свого часу розповів, де можна смачно пообідати у Парижі та поділився кулінарними успіхами своєї молодої сім'ї.
Фото скриншот з відео в Instagramm Сави Лібкін а56
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