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Банановий торт за півгодини: покроковий рецепт

14:22 25 січня 2022
Банановий десерт

«Швидкий» десерт з бананами можна приготувати як без додавання борошна, так і з кількома столовими ложками рисового борошна.

Рецептом такого бананового торту поділилися автори кулінарного каналу «Прості рецепти», які стверджують, що такий десерт готується за півгодини.

Інгредієнти:

  • Яйце — 2 шт.;
  • Рисове борошно — 3 ст.л.;
  • Підсолоджувач;
  • Кукурудзяний крохмаль — 1 ст.л.;
  • Йогурт — 150 г;
  • Банан — 1шт.

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Приготування:

  • Білки змішати з підсолоджувачем, крохмалем та борошном, додати жовтки.
  • Суміш вилити у форму та випікати у духовці протягом 15 хвилин при 180 градусах.
  • Бісквіт розрізати на 2 частини.
  • Викласти у такому порядку: бісквіт, йогурт, бісквіт, банан.
  • Готово!

Також цей фрукт можна використовувати для приготування гарячого бананового шоколаду, який добре зігріє у морозний день.

Фото «Прості рецепти»

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