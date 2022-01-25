Банановий торт за півгодини: покроковий рецепт
«Швидкий» десерт з бананами можна приготувати як без додавання борошна, так і з кількома столовими ложками рисового борошна.
Рецептом такого бананового торту поділилися автори кулінарного каналу «Прості рецепти», які стверджують, що такий десерт готується за півгодини.
Інгредієнти:
- Яйце — 2 шт.;
- Рисове борошно — 3 ст.л.;
- Підсолоджувач;
- Кукурудзяний крохмаль — 1 ст.л.;
- Йогурт — 150 г;
- Банан — 1шт.
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Приготування:
- Білки змішати з підсолоджувачем, крохмалем та борошном, додати жовтки.
- Суміш вилити у форму та випікати у духовці протягом 15 хвилин при 180 градусах.
- Бісквіт розрізати на 2 частини.
- Викласти у такому порядку: бісквіт, йогурт, бісквіт, банан.
- Готово!
Також цей фрукт можна використовувати для приготування гарячого бананового шоколаду, який добре зігріє у морозний день.
Фото «Прості рецепти»28
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