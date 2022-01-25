Банановий торт за півгодини: покроковий рецепт

«Швидкий» десерт з бананами можна приготувати як без додавання борошна, так і з кількома столовими ложками рисового борошна.

Рецептом такого бананового торту поділилися автори кулінарного каналу «Прості рецепти», які стверджують, що такий десерт готується за півгодини.

Інгредієнти: Яйце — 2 шт.;

Рисове борошно — 3 ст.л.;

Підсолоджувач;

Кукурудзяний крохмаль — 1 ст.л.;

Йогурт — 150 г;

Банан — 1шт.

Читайте також: Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Приготування: Білки змішати з підсолоджувачем, крохмалем та борошном, додати жовтки.

Суміш вилити у форму та випікати у духовці протягом 15 хвилин при 180 градусах.

Бісквіт розрізати на 2 частини.

Викласти у такому порядку: бісквіт, йогурт, бісквіт, банан.

Готово!

Також цей фрукт можна використовувати для приготування гарячого бананового шоколаду, який добре зігріє у морозний день.

Фото «Прості рецепти»

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter