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Хюррем-султан точно б не відмовилася: смачний рис з мідіями на сніданок від турецької блогерки Ольги Генч

21:51 25 січня 2022
рис з мідіями

Фуд-блогерка Ольга Генч зараз живе у Стамбулі та веде свій власний канал про їжу в Туреччині та інших країнах. Про те, як приготувати страви, Ольга розповідає турецькою, супроводжуючи відео субтитрами російською мовою.

В одному з постів вона розповіла про те, як у Туреччині готують рис з мідіями.

«Це найпростіший спосіб приготування, смачного рису. У Туреччині цією стравою можна замінити долму — точно таку ж начинку роблять для долми, й доводять до готовності у панцирях мідій. Не завжди можна знайти свіжі мідії в панцирях, тому для любителів такої страви, цей рецепт буде якраз», — вважає блогерка.

Рис з мідіями

Продукти
200−220 грам рису
30 штук мідій
1 цибулина
1 столова ложка кедрових горіхів
0,5 чайної ложки чорного перцю
1 чайна ложка солі
2−3 столові ложки оливкової олії
300 мл води

Нагадаємо, фуд-блогер розповіла, як приготувати ніжний та незвичайний салат «Рожевий фламінго», до складу якого входить буряк та ще три інгредієнти.

А одеський кулінар Сава Лібкін показав у своєму Instagram, як найкраще зварити простий курячий бульйон.

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