Хюррем-султан точно б не відмовилася: смачний рис з мідіями на сніданок від турецької блогерки Ольги Генч

Фуд-блогерка Ольга Генч зараз живе у Стамбулі та веде свій власний канал про їжу в Туреччині та інших країнах. Про те, як приготувати страви, Ольга розповідає турецькою, супроводжуючи відео субтитрами російською мовою.

В одному з постів вона розповіла про те, як у Туреччині готують рис з мідіями.

«Це найпростіший спосіб приготування, смачного рису. У Туреччині цією стравою можна замінити долму — точно таку ж начинку роблять для долми, й доводять до готовності у панцирях мідій. Не завжди можна знайти свіжі мідії в панцирях, тому для любителів такої страви, цей рецепт буде якраз», — вважає блогерка.

Рис з мідіями Продукти

200−220 грам рису

30 штук мідій

1 цибулина

1 столова ложка кедрових горіхів

0,5 чайної ложки чорного перцю

1 чайна ложка солі

2−3 столові ложки оливкової олії

300 мл води

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