4 неймовірно смачні салати на Новий Рік від Людмили Борщ: готуються легко, поєднуються між собою ідеально, з'їдаються першими

Після того, як кулінарний блогер Людмила Борщ поділилася р ецептом закусочного рулету, вона також запропонувала на YouTube рецепт 4 салатів для новорічного столу.

«Салати на Новий рік. Сьогодні готуємо шикарні салати, які чудово виглядають на Святковому столі. Їх можна подати як на одній великій страві, так і порційно кожному. Готуються салати не складно та продукти доступні. Кожен салат смачний по-своєму. Ці салати підійдуть як на Новий рік 2022, так і на будь-яке інше свято. Бажаю вам приємного апетиту та вдалого приготування», — написала вона.

Інгредієнти для першого салату:

Сир 150 г.

Буряк 2 шт.

Часник 1 зуб.

Майонез Інгредієнти для другого салату:

Буряк 1 шт.

Горіхи 100 г.

Ананаси 250 г.

Оливкова олія Інгредієнти для третього салату:

Сир копчений 100 г.

Морква 1 шт.

Капуста 200 г.

Петрушка

Часник 1 зубчик Інгредієнти для четвертого салату:

Капуста 200 г

Яблуко 1 шт.

Фета 150 г.

Петрушка

Фініки 5 шт.

Майонез

Як писали «ФАКТИ», кулінарний блогер Людмила Борщ запропонувала рецепт новорічного салату «Зимова казка», а її колега Ольга Матвій поділилася рецептом салату «Рукавичка», який буде доречним до новорічного столу.

Раніше найпопулярніший фудблогер в українському TikTok з 2 млн фоловерів Валерій Пономарь опублікував у Instagram рецепт салату з вугрем теріякі.

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