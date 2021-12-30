4 неймовірно смачні салати на Новий Рік від Людмили Борщ: готуються легко, поєднуються між собою ідеально, з'їдаються першими
Після того, як кулінарний блогер Людмила Борщ поділилася р ецептом закусочного рулету, вона також запропонувала на YouTube рецепт 4 салатів для новорічного столу.
«Салати на Новий рік. Сьогодні готуємо шикарні салати, які чудово виглядають на Святковому столі. Їх можна подати як на одній великій страві, так і порційно кожному. Готуються салати не складно та продукти доступні. Кожен салат смачний по-своєму. Ці салати підійдуть як на Новий рік 2022, так і на будь-яке інше свято. Бажаю вам приємного апетиту та вдалого приготування», — написала вона.
Інгредієнти для першого салату:
Сир 150 г.
Буряк 2 шт.
Часник 1 зуб.
Майонез
Інгредієнти для другого салату:
Буряк 1 шт.
Горіхи 100 г.
Ананаси 250 г.
Оливкова олія
Інгредієнти для третього салату:
Сир копчений 100 г.
Морква 1 шт.
Капуста 200 г.
Петрушка
Часник 1 зубчик
Інгредієнти для четвертого салату:
Капуста 200 г
Яблуко 1 шт.
Фета 150 г.
Петрушка
Фініки 5 шт.
Майонез
Як писали «ФАКТИ», кулінарний блогер Людмила Борщ запропонувала рецепт новорічного салату «Зимова казка», а її колега Ольга Матвій поділилася рецептом салату «Рукавичка», який буде доречним до новорічного столу.
Раніше найпопулярніший фудблогер в українському TikTok з 2 млн фоловерів Валерій Пономарь опублікував у Instagram рецепт салату з вугрем теріякі.336
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