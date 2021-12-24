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Блогерка Людмила Борщ поділилася рецептом дивовижно смачного рулету «Тигрова шкіра» — закуски, яка моментально розлітається з новорічного столу

14:58 24 грудня 2021
рулет

Відома своїми простими рецептами найсмачніших салатів блогерка Людмила Борщ запропонувала приготувати на новорічний стіл дуже гарну закуску, яку гості, без сумніву, моментально розметуть.

Рулет «Тигрова шкіра»

Продукти
Яйця 5 шт.
Борошно 2 ст.
Сир 200 р.
Цибуля 1 шт.
Гриби 400 р.
Фарш 500 г
Сіль перець
Лист норі

Нагадаємо, Наталя Калніна запропонувала рецепт новорічного салату «Під кайфом». А для солодкого столу любителям «Наполеона» та «Карпатки» рекомендують приготувати новий торт «Пломбір».

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