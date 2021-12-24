Блогерка Людмила Борщ поділилася рецептом дивовижно смачного рулету «Тигрова шкіра» — закуски, яка моментально розлітається з новорічного столу
Відома своїми простими рецептами найсмачніших салатів блогерка Людмила Борщ запропонувала приготувати на новорічний стіл дуже гарну закуску, яку гості, без сумніву, моментально розметуть.
Рулет «Тигрова шкіра»
Продукти
Яйця 5 шт.
Борошно 2 ст.
Сир 200 р.
Цибуля 1 шт.
Гриби 400 р.
Фарш 500 г
Сіль перець
Лист норі
Нагадаємо, Наталя Калніна запропонувала рецепт новорічного салату «Під кайфом». А для солодкого столу любителям «Наполеона» та «Карпатки» рекомендують приготувати новий торт «Пломбір».336
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