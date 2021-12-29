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Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості

22:36 29 грудня 2021
Салат «Зимова казка»

Після того, як кулінарний блогер Людмила Борщ поділилася рецептом закусочного рулету, вона також запропонувала на YouTube рецепт новорічного салату «Зимова казка».

«Це просто БОМБА! Новий САЛАТ на Новорічний стіл „ЗИМОВА КАЗКА“ Марафон 100 салатів», — написала вона.

Ігредієнти:
М'ясо 500 г
Гриби 400 г.
Цибуля 1 шт.
Морква 1−2 шт.
Яйця 4 шт.
Оливки 1 банка.
Огірки 5 шт.
Майонез

Раніше Людмила Борщ порекомендувала господаркам приготувати на Новий рік салат «Мірабелла».

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарний блогер Ольга Матвій поділилася рецептом салату «Рукавичка», а найпопулярніший фудблогер в українському TikTok з 2 млн фоловерів Валерій Пономар опублікував рецепт салату з вугрем теріякі.

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