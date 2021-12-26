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Швидкий та смачний новорічний салат «Мірабелла» від Людмили Борщ: на підготовку йде не більше п'яти хвилин

15:34 26 грудня 2021
салат

Авторка дивовижно смачного рулету «Тигрова шкура» блогерка Людмила Борщ порекомендувала господиням приготувати на Новий рік салат «Мірабелла», який «крутіший за «олів'є» та «шубу».

На готування такого салату піде не більше 5 хвилин, а гості будуть приємно вражені кулінарними здібностями та швидкістю дій.

Салат «Мірабелла»

Крабові палички 200г
Сир плавлений 2 шт.
Яйця 4 шт.
Огірок 1 шт.
Кукурудза 200 р.
Цибуля зелена
Часник 2 зуб.
Оливки або маслини
Сіль перець
Майонез


Нагадаємо, кулінарна блогерка Ольга Матвій розповіла, як приготувати незвичайну закуску з серцем та корейською морквою.

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