Швидкий та смачний новорічний салат «Мірабелла» від Людмили Борщ: на підготовку йде не більше п'яти хвилин

Авторка дивовижно смачного рулету «Тигрова шкура» блогерка Людмила Борщ порекомендувала господиням приготувати на Новий рік салат «Мірабелла», який «крутіший за «олів'є» та «шубу».

На готування такого салату піде не більше 5 хвилин, а гості будуть приємно вражені кулінарними здібностями та швидкістю дій.

Салат «Мірабелла» Крабові палички 200г

Сир плавлений 2 шт.

Яйця 4 шт.

Огірок 1 шт.

Кукурудза 200 р.

Цибуля зелена

Часник 2 зуб.

Оливки або маслини

Сіль перець

Майонез

Нагадаємо, кулінарна блогерка Ольга Матвій розповіла, як приготувати незвичайну закуску з серцем та корейською морквою.

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