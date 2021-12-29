Незвичайний салат з вугрем теріякі від найпопулярнішого фудблогера в українському TikTok Валерія Пономаря

Після того, як відомий кулінарний ресурс опублікував рецепт оригінального салату «Варежка» з крабовими паличками, найпопулярніший фудблогер в українському TikTok з 2 млн фоловерів Валерій Пономарь опублікував у Instagram рецепт салату з вугрем теріякі.

«Коли хочеться отримати незвичайне і водночас приємне поєднання смаків я готую салат із вугрем теріяку», — написав він.

Інгредієнти: - вугор (маринований у теріякі) 150 гр

- манго (половинка)

- авокадо (половинка)

- апельсин 1 шт

- кунжут

- рукола пучок Приготування: Спочатку потрібно нарізати манго (без шкірки) кубиками. Потім нарізаємо кубиками половинку м'якого авокадо. Після цього всі кубики потрібно заправити апельсиновим соком. Далі кубики та руколу потрібно викласти на дно тарілки. Вугор теріяку потрібно нарізати на тонкі смужки і покласти зверху. Потім потрібно полити теріяки апельсином та посипати кунжутом.

Фоловерам фудблогера дуже сподобався цей рецепт.

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