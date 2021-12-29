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Ольга Матвій з Маріуполя запропонувала рецепт салату «Рукавичка» — чудової та ситної страви до новорічного столу

19:50 29 грудня 2021
Салат Рукавичка

Після того, як кулінарний блогер Людмила Борщ порекомендувала господаркам приготувати на Новий рік салат «Мірабелла», її колега Ольга Матвій поділилася рецептом салату «Рукавичка», який буде доречним до новорічного столу.

Інгредієнти:

Тісто шарове 150 гр
Морква 1 шт
Цибуля 1 шт
Крабові палички 250 гр
Кріп 3−4 гілочки
Консервована горбуша 200 гр
Сир 150 гр
Майонез до смаку
Яйця 5 шт
Червона ікра для декору

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарний блогер Ольга Матвій розповіла, як приготувати незвичайну закуску із серцем та корейською морквою.

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