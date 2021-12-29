Ольга Матвій з Маріуполя запропонувала рецепт салату «Рукавичка» — чудової та ситної страви до новорічного столу

Після того, як кулінарний блогер Людмила Борщ порекомендувала господаркам приготувати на Новий рік салат «Мірабелла», її колега Ольга Матвій поділилася рецептом салату «Рукавичка», який буде доречним до новорічного столу.

Інгредієнти: Тісто шарове 150 гр

Морква 1 шт

Цибуля 1 шт

Крабові палички 250 гр

Кріп 3−4 гілочки

Консервована горбуша 200 гр

Сир 150 гр

Майонез до смаку

Яйця 5 шт

Червона ікра для декору

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарний блогер Ольга Матвій розповіла, як приготувати незвичайну закуску із серцем та корейською морквою.

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