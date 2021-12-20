Найсмачніша салат-закуска з серцем та корейською морквою до Нового року від Ольги Матвій: нарізати обов'язково соломкою!
Кулінарна блогерка Ольга Матвій, яка порекомендувала приготувати на Новий рік пиріг з грибами, поділилася рецептом незвичайного салату-закуски.
Салат-закуска
Продукти
Свиняче серце 1 шт
Яйця 4 шт
Морква по-корейськи 200 гр
Цибуля 1 шт
Петрушка
Сіль та майонез
Кулінарка радить усі продукти нарізати обов'язково соломкою.
Раніше Ольга Матвій розповіла, як приготувати ситний та смачний салат «Кавказька полонянка». А також запропонувала рецепт ніжного торта «Три горішки для Попелюшки».89
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