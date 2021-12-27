Оригінальний салат «Новорічна кулька»: простий рецепт святкової страви
Святковий стіл на Новий рік допоможуть прикрасити звичні салати, подані у незвичній «упаковці», наприклад, у вигляді перев'язаного стрічкою подарунка або ялинкової іграшки.
Рецепт простого салату «Новорічна кулька» пропонують автори телеграм-каналу «Рецепти на кожен день».
Інгредієнти:
- 100 г твердого сиру;
- 2−3 ст. л. м'якого плавленого сиру;
- 1 авокадо;
- 100 г солоної форелі;
- 2 яєчні білки;
- Морська капуста або зелень кропу.
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Приготування:
- Форель та авокадо дрібно нарізати. Подрібнити на тертці сир та білок одного яйця.
- Додати до суміші плавлений сир та добре перемішати без додавання солі.
- Викласти салат на тарілку у вигляді двох шарів. Один із них накрити натертим білком, інший — тонкими скибочками риби.
- Вирізати зірочки або кружечки з твердого сиру та форелі, прикрасити ними салат.
- Гілочка ялинки викладіть з кропу або морської капусти. Сніжинки на «іграшках» намалювати кетчупом та майонезом. Готово!
А салат із куркою можна оформити у вигляді шишки. Такого ефекту допоможуть досягти кукурудзяні пластівці.
Для новорічного фуршету чудовою підійде закуска у вигляді порційних «ялинок».
Фото «Рецепти на кожен день»39
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