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Оригінальний салат «Новорічна кулька»: простий рецепт святкової страви

5:46 28 грудня 2021
Салат у вигляді ялинкових іграшок

Святковий стіл на Новий рік допоможуть прикрасити звичні салати, подані у незвичній «упаковці», наприклад, у вигляді перев'язаного стрічкою подарунка або ялинкової іграшки.

Рецепт простого салату «Новорічна кулька» пропонують автори телеграм-каналу «Рецепти на кожен день».

Інгредієнти:

  • 100 г твердого сиру;
  • 2−3 ст. л. м'якого плавленого сиру;
  • 1 авокадо;
  • 100 г солоної форелі;
  • 2 яєчні білки;
  • Морська капуста або зелень кропу.

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Приготування:

  • Форель та авокадо дрібно нарізати. Подрібнити на тертці сир та білок одного яйця.
  • Додати до суміші плавлений сир та добре перемішати без додавання солі.
  • Викласти салат на тарілку у вигляді двох шарів. Один із них накрити натертим білком, інший — тонкими скибочками риби.
  • Вирізати зірочки або кружечки з твердого сиру та форелі, прикрасити ними салат.
  • Гілочка ялинки викладіть з кропу або морської капусти. Сніжинки на «іграшках» намалювати кетчупом та майонезом. Готово!

А салат із куркою можна оформити у вигляді шишки. Такого ефекту допоможуть досягти кукурудзяні пластівці.

Для новорічного фуршету чудовою підійде закуска у вигляді порційних «ялинок».

Фото «Рецепти на кожен день»

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