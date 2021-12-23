Дайте волю фантазії: готуємо порційні «ялинки» для новорічного фуршету

На Новий рік стіл чудово прикрасять страви, виготовлені у вигляді новорічного атрибуту — ялинки. Якщо фіналістка третього сезону реаліті «Холостяк» Яна Станішевська порадила так приготувати великий листковий пиріг із начинкою із сиру та шпинату, то у мережі є чимало рецептів невеликих «ялинкових» закусок.

«Невеликі порційні ялинки чудово підійдуть для фуршетного столу. Така закуска точно потішить гостей, створить відчуття свята. Щороку „ялинки“ можна прикрашати по-різному, застосовуючи максимум новорічної фантазії», — стверджують автори рецепту на ресурсі «Кулінарні хитрощі».

Інгредієнти: Листкове тісто;

Яйце. Для начинки: Куряча грудка — 1 маленька;

Яйце — 2 шт.;

Сир напівтвердий сортів — 100 гр;

Майонез;

Сіль і перець;

Зелень;

Гранат.

Приготування: Листкове тісто розкотити, вирізати кружечки. З половини кружечків вирізати менші за розміром. Зібрати основу майбутньої ялинки (як на відео), змастити яйцем, центр проколоти виделкою.

Курячі грудки і яйце відварити і подрібнити. Натерти сир, додати сіль, перець, майонез і перемішати.

Начинку викласти на тарталетки у формі ялинки, посипати зеленню та прикрасити зернятами гранату. Готово!

На Новий рік можна приготувати традиційний салат «Олів'є», але використовувати не традиційні інгредієнти, що зробить страву «царською» — з ікрою, декількома видами м'яса та морепродуктами.

Фото — скріншот

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