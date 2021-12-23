Дайте волю фантазії: готуємо порційні «ялинки» для новорічного фуршету
На Новий рік стіл чудово прикрасять страви, виготовлені у вигляді новорічного атрибуту — ялинки. Якщо фіналістка третього сезону реаліті «Холостяк» Яна Станішевська порадила так приготувати великий листковий пиріг із начинкою із сиру та шпинату, то у мережі є чимало рецептів невеликих «ялинкових» закусок.
«Невеликі порційні ялинки чудово підійдуть для фуршетного столу. Така закуска точно потішить гостей, створить відчуття свята. Щороку „ялинки“ можна прикрашати по-різному, застосовуючи максимум новорічної фантазії», — стверджують автори рецепту на ресурсі «Кулінарні хитрощі».
Інгредієнти:
- Листкове тісто;
- Яйце.
Для начинки:
- Куряча грудка — 1 маленька;
- Яйце — 2 шт.;
- Сир напівтвердий сортів — 100 гр;
- Майонез;
- Сіль і перець;
- Зелень;
- Гранат.
Приготування:
- Листкове тісто розкотити, вирізати кружечки. З половини кружечків вирізати менші за розміром. Зібрати основу майбутньої ялинки (як на відео), змастити яйцем, центр проколоти виделкою.
- Курячі грудки і яйце відварити і подрібнити. Натерти сир, додати сіль, перець, майонез і перемішати.
- Начинку викласти на тарталетки у формі ялинки, посипати зеленню та прикрасити зернятами гранату. Готово!
На Новий рік можна приготувати традиційний салат «Олів'є», але використовувати не традиційні інгредієнти, що зробить страву «царською» — з ікрою, декількома видами м'яса та морепродуктами.
Фото — скріншот178
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