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Дайте волю фантазії: готуємо порційні «ялинки» для новорічного фуршету

13:17 23 грудня 2021
Закуска Ялинка

На Новий рік стіл чудово прикрасять страви, виготовлені у вигляді новорічного атрибуту — ялинки. Якщо фіналістка третього сезону реаліті «Холостяк» Яна Станішевська порадила так приготувати великий листковий пиріг із начинкою із сиру та шпинату, то у мережі є чимало рецептів невеликих «ялинкових» закусок.

«Невеликі порційні ялинки чудово підійдуть для фуршетного столу. Така закуска точно потішить гостей, створить відчуття свята. Щороку „ялинки“ можна прикрашати по-різному, застосовуючи максимум новорічної фантазії», — стверджують автори рецепту на ресурсі «Кулінарні хитрощі».

Інгредієнти:

  • Листкове тісто;
  • Яйце.

Для начинки:

  • Куряча грудка — 1 маленька;
  • Яйце — 2 шт.;
  • Сир напівтвердий сортів — 100 гр;
  • Майонез;
  • Сіль і перець;
  • Зелень;
  • Гранат.

Приготування:

  • Листкове тісто розкотити, вирізати кружечки. З половини кружечків вирізати менші за розміром. Зібрати основу майбутньої ялинки (як на відео), змастити яйцем, центр проколоти виделкою.
  • Курячі грудки і яйце відварити і подрібнити. Натерти сир, додати сіль, перець, майонез і перемішати.
  • Начинку викласти на тарталетки у формі ялинки, посипати зеленню та прикрасити зернятами гранату. Готово!

На Новий рік можна приготувати традиційний салат «Олів'є», але використовувати не традиційні інгредієнти, що зробить страву «царською» — з ікрою, декількома видами м'яса та морепродуктами.

Фото — скріншот

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