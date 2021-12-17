«Не торт, а бомба»: фіналістка шоу «Холостяк» Яна Станішевська поділилася рецептом простого та красивого частування на новорічний стіл

Фіналістка третього сезону реаліті «Холостяк» з Андрієм Іскорневим Яна Станішевська порадила урізноманітнити новорічне меню рецептом пирога з готового листкового тіста з начинкою із сиру і замороженого шпинату.

Про спосіб приготування страви вона розповіла у Instagram .

Необхідні продукти:

упаковка слойково-дріжджового тіста

заморожений шпинат — 150 грамів

сир рікотту — 150 грамів

сир чеддер — 150 грамів

вершкове масло — 50 грамів

жовток для змащування

Етапи приготування

Тісто розділяємо на дві частини і трохи розкочуємо кожну.

Вирізаємо з першого шматка трикутник (шаблон нашої ялинки) і змащуємо начинкою зі шпинату з рикоттою.

Зверху засипаємо натертим чедером і накриваємо другим шматочком тіста.

Притискаємо краї, обрізаючи зайве по краю. Повинен вийти той самий трикутник.

Розрізаємо ялинку з боків (як гілки), залишаючи «стовбур».

«Гілки» згортаємо джгутами і змащуємо жовтком.

Випікаємо протягом 20 хвилин при 195−200 градусах.

Судячи з відгуків користувачів, їм рецепт дуже сподобався і вони спробують його повторити.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували рецепт іншої сирної випічки з готового тіста — також у вигляді новорічної ялинки.

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