«Не торт, а бомба»: фіналістка шоу «Холостяк» Яна Станішевська поділилася рецептом простого та красивого частування на новорічний стіл
Фіналістка третього сезону реаліті «Холостяк» з Андрієм Іскорневим Яна Станішевська порадила урізноманітнити новорічне меню рецептом пирога з готового листкового тіста з начинкою із сиру і замороженого шпинату.
Про спосіб приготування страви вона розповіла у Instagram .
Необхідні продукти:
- упаковка слойково-дріжджового тіста
- заморожений шпинат — 150 грамів
- сир рікотту — 150 грамів
- сир чеддер — 150 грамів
- вершкове масло — 50 грамів
- жовток для змащування
Етапи приготування
Тісто розділяємо на дві частини і трохи розкочуємо кожну.
Вирізаємо з першого шматка трикутник (шаблон нашої ялинки) і змащуємо начинкою зі шпинату з рикоттою.
Зверху засипаємо натертим чедером і накриваємо другим шматочком тіста.
Притискаємо краї, обрізаючи зайве по краю. Повинен вийти той самий трикутник.
Розрізаємо ялинку з боків (як гілки), залишаючи «стовбур».
«Гілки» згортаємо джгутами і змащуємо жовтком.
Випікаємо протягом 20 хвилин при 195−200 градусах.
Судячи з відгуків користувачів, їм рецепт дуже сподобався і вони спробують його повторити.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували рецепт іншої сирної випічки з готового тіста — також у вигляді новорічної ялинки.266
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