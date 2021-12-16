Новорічний торт без випічки: простий рецепт смачного десерту

Торт на Новий рік можна приготувати, навіть якщо в домі немає духовки. Дуже смачним виходить десерт на основі млинців із вершковим кремом. Готове частування буде нагадувати торт «Червоний оксамит», але готується набагато простіше. Рецепт наводить 12 мільйонів.

Торт без випічки на Новий рік Для млинців: Яйця — 5 шт;

Цукор — 90 г;

Сіль — 1 г;

Борошно — 300 г;

Какао — 15 г;

Молоко — 750 мл;

Червоний барвник харчовий — 10 г;

Масло вершкове — 65 г; Для перемазування: Вода — 160 мл;

Варення малинове — 100 г;

Крохмаль — 10 г. Для крему: Сметана 500 г;

Вершки жирні — 500 мл;

Цукрова пудра — 160 г;

Ванільний екстракт — 5 г. З інгредієнтів, крім масла, замішати тісто для млинців. Розтоплене та потемніле масло влити в готову суміш. Спекти млинці.

Для перемазування млинців варення змішати з водою і закип'ятити, процідити. Розвести водою крохмаль і влити сироп. Проварити 2−3 хвилини до загусання.

Для крему збити усі інгредієнти.

Млинці промазати кремом та малиновим конфі. Накрити плівкою, поставити в холодильник на годину. Прикрасити торт ягодами.

Нагадаємо, на Новий рік можна також приготувати торт «Медовик» із карамеллю та шоколадом, «Наполеон» із малиною або десерт «Три горішки для Попелюшки» .

Фото 12millionov.com

269

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter