«Ялинка» під ялинку: рецепт простої та легкої святкової закуски

Звичні страви, оформлені незвичайно, завжди допоможуть створити святковий настрій за новорічним столом.

Один з таких рецептів — випічка з сиром, оформлена по-новорічному, у вигляді ялинки. Його пропонує ресурс «Кулінарні хитрощі».

Інгредієнти: Листкове тісто;

Сир. Для скоринки: Вершкове масло;

Пармезан;

Петрушка.

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Приготування: Листкове тісто розрізати на невеликі шматочки. Розім'яти та покласти всередину нарізаний дрібними кубиками сир. Сформувати колобки.

Випікати у духовці 20 хвилин при 180 градусах.

З'єднати вершкове масло, пармезан та петрушку.

Дістати колобки, викладені ялинкою, з духовки і змастити масляно-сирною намазкою, щоб пармезан розтанув і утворив скоринку.

Можна подавати до столу.

Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво дав пораду, як оздоровити новорічне меню, щоб страви на святковому столі були не лише смачними, оригінальними, а й корисними.

Фото — скріншот

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