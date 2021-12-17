«Ялинка» під ялинку: рецепт простої та легкої святкової закуски
Звичні страви, оформлені незвичайно, завжди допоможуть створити святковий настрій за новорічним столом.
Один з таких рецептів — випічка з сиром, оформлена по-новорічному, у вигляді ялинки. Його пропонує ресурс «Кулінарні хитрощі».
Інгредієнти:
- Листкове тісто;
- Сир.
Для скоринки:
- Вершкове масло;
- Пармезан;
- Петрушка.
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Приготування:
- Листкове тісто розрізати на невеликі шматочки. Розім'яти та покласти всередину нарізаний дрібними кубиками сир. Сформувати колобки.
- Випікати у духовці 20 хвилин при 180 градусах.
- З'єднати вершкове масло, пармезан та петрушку.
- Дістати колобки, викладені ялинкою, з духовки і змастити масляно-сирною намазкою, щоб пармезан розтанув і утворив скоринку.
- Можна подавати до столу.
Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво дав пораду, як оздоровити новорічне меню, щоб страви на святковому столі були не лише смачними, оригінальними, а й корисними.
Фото — скріншот230
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