«Тигрова шубка» до святкового столу: чим здивувати гостей, зустрічаючи Рік Тигра

Після того, як рецепт салату «Тигреня» зібрав сотні лайків, у мережі з'явився ще один рецепт листкового салату у новорічному оформленні. Його базою є копчена курка (як варіант — підійде також шинка або карбонад), а для оформлення використовуються чорнослив та варена морква (3 штуки).

Також вам знадобляться:

3 варені картоплини;

2 солоних огірків;

4 варені вкруту яйця;

майонез;

сіль за смаком.

Страва оформляється тертою морквою та смужками чорносливу.

Нагадаємо, гостям може сподобатися також яскравий, легкий та неймовірно смачний салат із буряком «під ялинку» від відомого шефа Бельковича.

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