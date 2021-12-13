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«Тигрова шубка» до святкового столу: чим здивувати гостей, зустрічаючи Рік Тигра

21:24 13 грудня 2021
Салат

Після того, як рецепт салату «Тигреня» зібрав сотні лайків, у мережі з'явився ще один рецепт листкового салату у новорічному оформленні. Його базою є копчена курка (як варіант — підійде також шинка або карбонад), а для оформлення використовуються чорнослив та варена морква (3 штуки).

Також вам знадобляться:

  • 3 варені картоплини;
  • 2 солоних огірків;
  • 4 варені вкруту яйця;
  • майонез;
  • сіль за смаком.

Страва оформляється тертою морквою та смужками чорносливу.

Нагадаємо, гостям може сподобатися також яскравий, легкий та неймовірно смачний салат із буряком «під ялинку» від відомого шефа Бельковича.

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