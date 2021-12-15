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Оригінальна версія улюбленого новорічного салату: рецепт «Олів'є» по-царськи

22:05 15 грудня 2021
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Усім, хто вирішив на Новий рік не зраджувати улюбленому салату «Олів'є», шеф-кухарі радять у свято спробувати приготувати покращену версію закуски. Салат буде здоровішим, якщо заправити його не майонезом, а грецьким йогуртом. Овочі можна приготувати не в каструлі, а в пароварці, як роблять у сім'ї Андрія Макаревича. Існує і версія «Олів'є» по-царськи — з ікрою, декількома видами м'яса та морепродуктами. Рецепт наводить iamcook.

Олів'є по-царськи

  • Картопля — 400 г;
  • Горошок консервований — 140 г;
  • Морква — 1 шт.;
  • Яйця — 3 шт.;
  • Язик варений — 200 г;
  • Курка копчена — 150 г;
  • Раки варені — 100 г;
  • Каперси — 20 г;
  • Огірки свіжі — 100 г;
  • Огірки мариновані — 50 г;
  • Сметана — 100 г;
  • Майонез — 2 ст.л.;
  • Цибуля, сіль, перець, зелень — за смаком
  • Ікра червона для декору — 2 ст.л.

Язик варити не менше години, дати охолоти і витримати ніч у холодильнику. Нарізати кубиками. Так само нарізати копчену курку.
Картоплю, моркву, яйця зварити. Білки залишити для декору, жовтки нарізати дрібно (дрібніше ніж м'ясо). Огірки та цибулю нарізати, як і інші овочі. Додати горошок.
Посолити, поперчити, заправити сметаною та майонезом. Прикрасити каперсами, білками, ікрою та зеленню. Наприклад, з білків можна вирізати «кошики», «квіточки» і заповнити їх ікринками.

Нагадаємо, «Олів'є» можна приготувати і подати у формі ролів або в «мушлях» із тіста. Також існує облагороджена версія «Олів'є» з печерицями та квасолею.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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