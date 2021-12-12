«Олів'є по-новому»: Людмила Борщ поділилася рецептом «смачного» салату, який гості розметуть за кілька хвилин

Кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка запропонувала кілька рецептів авторських салатів, розповіла, як вона готує всім знайоме «Олів'є».

За словами кулінарки, «Олів'є по-новому» виходить дуже смачним та незвичайним. Гості такий салат розмітають насамперед.

Салат «Олів'є по-новому» Продукти

картопля — 5 шт

яйця — 6шт

сирокопчена ковбаса — 250г

солоні огірки — 3шт

зелений горошок, зелена цибуля. Приготування



Всі продукти дрібно нарізати та змастити майонезом. З листкового тіста (500г) зробити 5 смужок й зробити черепашки. Черепашки пекти при 200 градусах 10−16 хвилин. Гарячі черепашки розкрити та закріпити зубочисткою. Коли вони охолонуть, заповнити салатом. У середину покласти перепелине яйце.

Нагадаємо, у Книзі рецептів «ФАКТІВ» є рецепти й інших цікавих закусок для святкового столу.

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