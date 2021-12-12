26.88 / 27.11 30.26 / 30.65
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Олів'є по-новому»: Людмила Борщ поділилася рецептом «смачного» салату, який гості розметуть за кілька хвилин

8:53 12 грудня 2021
салат

Кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка запропонувала кілька рецептів авторських салатів, розповіла, як вона готує всім знайоме «Олів'є».

За словами кулінарки, «Олів'є по-новому» виходить дуже смачним та незвичайним. Гості такий салат розмітають насамперед.

Салат «Олів'є по-новому»

Продукти
картопля — 5 шт
яйця — 6шт
сирокопчена ковбаса — 250г
солоні огірки — 3шт
зелений горошок, зелена цибуля.

Приготування

Всі продукти дрібно нарізати та змастити майонезом.

З листкового тіста (500г) зробити 5 смужок й зробити черепашки.

Черепашки пекти при 200 градусах 10−16 хвилин.

Гарячі черепашки розкрити та закріпити зубочисткою.

Коли вони охолонуть, заповнити салатом. У середину покласти перепелине яйце.

Нагадаємо, у Книзі рецептів «ФАКТІВ» є рецепти й інших цікавих закусок для святкового столу.

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кінець казки: Злата Огневич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Кінець казки: Злата Огнєвич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Газ

Тарифи на доставку газу зростуть з 1 січня: кому доведеться заплатити значно більше

Нацбанк

Це провал: Нацбанк назвав винуватих у зриві податкової амністії в Україні

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.