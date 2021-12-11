Святкова закуска з помідорів «Дід Мороз»: оригінальна прикраса новорічного столу

На Новий рік кулінари, окрім смачної та яскравої «Рукавички Діда Мороза», пропонують господаркам приготувати і самих «Дідів Морозів». Для приготування кумедної страви потрібно мінімум продуктів, а результат приємно здивує гостей, пише сайт «Повар».

Продукти на три порції:

помідори, середнього розміру — 3 шт;

сир твердий — 150 г;

часник — 2 зубчики (до смаку);

майонез — 2 ст. ложки;

перець чорний горошок — 6 шт.;

перець червоний горошок (або зерна гранату) — 3 шт.;

сіль до смаку.



Приготування

Помідори помити, обсушити і перевернути так, щоб вони стійко розташовувалися на тарілці, зрізавши з них кришечки. Чайною ложкою акуратно вийняти м'якоть.

Сир натерти на дрібній тертці. Додати пропущений через прес або дрібно порізаний часник, майонез та перемішати. Заповнити сирною начинкою помідорні «бочки», намагаючись сформувати невелику «гірку».



Акуратно вирізати з помідорів трикутні шматочки, щоб майонезні «бороди» трималися на закусці — без цього майонез просто потече гладкою шкіркою.



Накрити фаршировані помідори зрізаними кришками.



Майонезом зробити «бороди», а також «обличчя», для чого потрібно вставити по дві горошини чорного перцю та по одній — червоного (або зерно гранату).