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Новорічний салат з куркою «Гроно винограду»: покроковий рецепт смачної страви

4:45 25 грудня 2021
салат

Цікавий салат із курячим м'ясом можна приготувати, якщо використовувати для декору половинки винограду. Виноград світлих сортів кулінари радять для оформлення салату «Кавказька полонянка», а темні сорти ідеальні для рецепту «Гроно винограду». Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Салат «Гроно винограду» на Новий рік

  • Копчена курка, філе — 400 г;
  • Сир твердий — 300 г;
  • Виноград — 300 г;
  • Яйця — 3 шт.;
  • Майонез зелень для декору.

1. Салат викладається шарами, промазуючи кожен майонезом:

  • Яєчні білки;
  • Куряче філе;
  • Яєчні жовтки;
  • Сир.

2. Верхній шар — сир — покривається виноградом (половинками).

3. Гілочки петрушки викласти у формі листя винограду.

4. Дати відстоятись у холодильнику.

Нагадаємо, на Новий рік можна приготувати смачний салат у келиху — з виноградом та курячим філе, а також салат у келиху з оселедцем та буряком.

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