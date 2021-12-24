Новорічний салат з куркою «Гроно винограду»: покроковий рецепт смачної страви

Цікавий салат із курячим м'ясом можна приготувати, якщо використовувати для декору половинки винограду. Виноград світлих сортів кулінари радять для оформлення салату «Кавказька полонянка», а темні сорти ідеальні для рецепту «Гроно винограду». Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Салат «Гроно винограду» на Новий рік Копчена курка, філе — 400 г;

Сир твердий — 300 г;

Виноград — 300 г;

Яйця — 3 шт.;

Майонез зелень для декору. 1. Салат викладається шарами, промазуючи кожен майонезом: Яєчні білки;

Куряче філе;

Яєчні жовтки;

Сир. 2. Верхній шар — сир — покривається виноградом (половинками). 3. Гілочки петрушки викласти у формі листя винограду. 4. Дати відстоятись у холодильнику.

Нагадаємо, на Новий рік можна приготувати смачний салат у келиху — з виноградом та курячим філе, а також салат у келиху з оселедцем та буряком.

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