Новорічний салат з куркою «Гроно винограду»: покроковий рецепт смачної страви
Цікавий салат із курячим м'ясом можна приготувати, якщо використовувати для декору половинки винограду. Виноград світлих сортів кулінари радять для оформлення салату «Кавказька полонянка», а темні сорти ідеальні для рецепту «Гроно винограду». Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.
Салат «Гроно винограду» на Новий рік
- Копчена курка, філе — 400 г;
- Сир твердий — 300 г;
- Виноград — 300 г;
- Яйця — 3 шт.;
- Майонез зелень для декору.
1. Салат викладається шарами, промазуючи кожен майонезом:
- Яєчні білки;
- Куряче філе;
- Яєчні жовтки;
- Сир.
2. Верхній шар — сир — покривається виноградом (половинками).
3. Гілочки петрушки викласти у формі листя винограду.
4. Дати відстоятись у холодильнику.
Нагадаємо, на Новий рік можна приготувати смачний салат у келиху — з виноградом та курячим філе, а також салат у келиху з оселедцем та буряком.25
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