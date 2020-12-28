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Книга рецептов

Новогодний салат в бокале: гости будут в восторге

7:29 29 декабря 2020
салат в бокале

К праздникам нужно подготовиться заранее: продумать меню, запастись продуктами. Ведь Новый год и Рождество бывают лишь раз в году! И уже сейчас важно определиться с выбором рецептов блюд — несложных в приготовлении, но вкусных.

Идеей необычного порционного салата с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Праздник приближается, все в праздничной суете, но еще есть время испытать на практике новые рецепты, — говорит Элла Иванова. - Хочу предложить вашему вниманию чудесный порционный салатик с нежным и ароматным соусом.

Салат с бокале

200 г филе сельди

1 свекла

Листья салата

Для заправки

200 г йогурта

1 небольшой свежий огурец

Зеленый лук

Сок лимона

Соль

Селедку разбираем, удаляем кости. Нарезаем крупным кубиком.
Свеклу нарезаем слайсами.

Готовим заправку. Огурец и лук нарезаем мелко. Соединяем йогурт, огурец, лук, лимонный сок, соль. Пробуем, доводим до вкуса.

В бокал выкладываем слоями сельдь и свеклу, листья салата. Добавляем заправку. Это очень ароматно и свежо. Приятного аппетита!

— Как декорировать новогодний стол?

— Грядет год Быка. Он любит зелень. На столе должно быть ее много. Скатерть и салфетки выберите в бело-зеленой гамме. И хорошего вам праздника!

Ранее «ФАКТЫ» рассказали, как приготовить вкусное праздничное печенье от известного американского кондитера Елены Так. Этой выпечкой можно украсить елку.

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