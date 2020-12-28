Новогодний салат в бокале: гости будут в восторге
К праздникам нужно подготовиться заранее: продумать меню, запастись продуктами. Ведь Новый год и Рождество бывают лишь раз в году! И уже сейчас важно определиться с выбором рецептов блюд — несложных в приготовлении, но вкусных.
Идеей необычного порционного салата с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Праздник приближается, все в праздничной суете, но еще есть время испытать на практике новые рецепты, — говорит Элла Иванова. - Хочу предложить вашему вниманию чудесный порционный салатик с нежным и ароматным соусом.
Салат с бокале
200 г филе сельди
1 свекла
Листья салата
Для заправки
200 г йогурта
1 небольшой свежий огурец
Зеленый лук
Сок лимона
Соль
Селедку разбираем, удаляем кости. Нарезаем крупным кубиком.
Свеклу нарезаем слайсами.
Готовим заправку. Огурец и лук нарезаем мелко. Соединяем йогурт, огурец, лук, лимонный сок, соль. Пробуем, доводим до вкуса.
В бокал выкладываем слоями сельдь и свеклу, листья салата. Добавляем заправку. Это очень ароматно и свежо. Приятного аппетита!
— Как декорировать новогодний стол?
— Грядет год Быка. Он любит зелень. На столе должно быть ее много. Скатерть и салфетки выберите в бело-зеленой гамме. И хорошего вам праздника!
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Фото из альбома Эллы Ивановой299
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