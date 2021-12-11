Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів
Кулінарна блогерка Ольга Матвій продовжує тішити цікавими рецептами. На Новий рік вона рекомендує смачний святковий салат з цікавим поєднанням продуктів, який називається «Кавказька полонянка».
Салат «Кавказька полонянка»
Продукти
Баклажан 1 великий
Сир 150 гр
Цибуля 2 шт
Часник 3−4 зубчики
Горіхи 100 гр
Виноград 150 гр
Вирізка яловича 300 гр
Чорнослив 150 гр
Майонез та зелень
Салат робиться шарами. Кожен шар покривається майонезною сіточкою.
Цим салатом також можна наповнити кошики з листкового тіста.
Новорічний стіл прикрасить і закуска з помідорів «Дід Мороз». А до солодкого столу можна подати торт «Рафаелло».170
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter