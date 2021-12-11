Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Кулінарна блогерка Ольга Матвій продовжує тішити цікавими рецептами. На Новий рік вона рекомендує смачний святковий салат з цікавим поєднанням продуктів, який називається «Кавказька полонянка».

Салат «Кавказька полонянка» Продукти

Баклажан 1 великий

Сир 150 гр

Цибуля 2 шт

Часник 3−4 зубчики

Горіхи 100 гр

Виноград 150 гр

Вирізка яловича 300 гр

Чорнослив 150 гр

Майонез та зелень Салат робиться шарами. Кожен шар покривається майонезною сіточкою. Цим салатом також можна наповнити кошики з листкового тіста.

Новорічний стіл прикрасить і закуска з помідорів «Дід Мороз». А до солодкого столу можна подати торт «Рафаелло».

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