Чарівний «Рафаелло» без лактози: Ліза Глінська поділилася рецептом смачного та красивого торта на свято
Переможниця та суддя кулінарного проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка розповіла, як приготувати штолен, поділилася рецептом казкового торта «Рафаелло».
Торт «Рафаелло» без лактози та глютену
Для бісквіта:
- 150 г сирих яєць (190 г/210 г);
- 150 г борошна (190 г/210 г);
- 110 г цукру (140 г/150 г);
- 30 г кокосової стружки (40 г/40 г);
- 4 грами розпушувача (5 грамів/6 грамів).
Розрахунок на форму 16 сантиметрів, у дужках на форму: 20/22 сантиметри.
Приготування:
Розігріти духовку до 165 градусів у режимі «Конвекція».
Збити яйця з цукром до стійких піків.
Окремо змішати борошно з розпушувачем і додати в яєчну масу.
Додати кокосову стружку та дбайливо перемішати.
Вилити тісто у форму та випікати 35−40 хвилин.
Охолодити бісквіт, зрізати верхівку та витягти з форми.
Розрізати бісквіт вздовж на три рівні коржі.
Кокосовий крем
250 мл кокосового молока (310 г/340 г);
150 г кокосового згущеного молока (190 г/210 г);
300 мілілітрів кокосових вершків (380 грамів/410 грамів);
7 грамів желатину+35 мілілітрів води (9 грамів/10 грамів + 45 мілілітрів/50 мілілітрів).
Розрахунок на форму діаметром 16 сантиметрів, у дужках: 20/22 сантиметри.
Приготування:
Замочити желатин у теплій воді та залишити набухати на 10−15 хвилин.
Змішати кокосове молоко та згущене кокосове молоко і довести в каструлі до кип'ятіння.
Додати у суміш желатин та перемішати.
Перелити основу крему в глибокий посуд, накрити шаром харчової плівки та залишити охолоджуватися.
Відправити у холодильник на кілька годин.
Збити кокосові вершки та з'єднати з кремом.
Укрити форму для торта (борти) ацетатною плівкою. Форма 18 см.
Викласти на дно форми коржик, просочити його кокосовим молоком.
Заповнити простір форми кремом.
Аналогічно викласти і перекласти ще два коржики.
Відправити торт у холодильник на 4 — 5 годин.
Зняти з торта форму та плівку.
Прикрасити торт мигдальними пластівцями до середини торта.
Зверху посипати кокосовою стрічкою.
Викласти на поверхню торта цукерки «Рафаелло» та подавайте випічку до столу.
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