Пиріг з грибами на Новий рік від Ольги Матвій: неймовірно смачний та просто чарівний
Кулінарна блогерка Ольга Матвій, яка раніше запропонувала своїм передплатникам рецепт смачного «пирога з дитинства», поділилася ще одним цікавим рецептом.
Вона рекомендує приготувати на Новий рік смачний пиріг і грибами.
Пиріг з грибами
Продукти з розрахунку на форму 26 см
Борошно 250 гр
Олія 125 гр
Яйце 1 шт
Вода 40 мл
Цибуля 2 шт
Куряча грудка відварена 250 гр
Гриби 250 гр
Сир 150 гр
Вершки 33% 250 мл
Базилік 0,5 чайної ложки
Помідори Черрі 6−8 шт
Сіль перець
Випікати при 180 градусах 45 хвилин.
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А відеоблогер Дмитро Дорошенко — форшмака — новорічної закуски по-одеськи.253
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