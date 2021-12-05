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Пиріг з грибами на Новий рік від Ольги Матвій: неймовірно смачний та просто чарівний

21:10 5 грудня 2021
пиріг

Кулінарна блогерка Ольга Матвій, яка раніше запропонувала своїм передплатникам рецепт смачного «пирога з дитинства», поділилася ще одним цікавим рецептом.

Вона рекомендує приготувати на Новий рік смачний пиріг і грибами.

Пиріг з грибами

Продукти з розрахунку на форму 26 см

Борошно 250 гр
Олія 125 гр
Яйце 1 шт
Вода 40 мл
Цибуля 2 шт
Куряча грудка відварена 250 гр
Гриби 250 гр
Сир 150 гр
Вершки 33% 250 мл
Базилік 0,5 чайної ложки
Помідори Черрі 6−8 шт
Сіль перець

Випікати при 180 градусах 45 хвилин.


Нагадаємо, кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала до свята рецепт дуже смачного святкового салату «Хвилинка».

А відеоблогер Дмитро Дорошенко — форшмака — новорічної закуски по-одеськи.

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