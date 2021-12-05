Пиріг з грибами на Новий рік від Ольги Матвій: неймовірно смачний та просто чарівний

Кулінарна блогерка Ольга Матвій, яка раніше запропонувала своїм передплатникам рецепт смачного «пирога з дитинства», поділилася ще одним цікавим рецептом.

Вона рекомендує приготувати на Новий рік смачний пиріг і грибами.

Пиріг з грибами Продукти з розрахунку на форму 26 см Борошно 250 гр

Олія 125 гр

Яйце 1 шт

Вода 40 мл

Цибуля 2 шт

Куряча грудка відварена 250 гр

Гриби 250 гр

Сир 150 гр

Вершки 33% 250 мл

Базилік 0,5 чайної ложки

Помідори Черрі 6−8 шт

Сіль перець Випікати при 180 градусах 45 хвилин.

Нагадаємо, кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала до свята рецепт дуже смачного святкового салату «Хвилинка».

А відеоблогер Дмитро Дорошенко — форшмака — новорічної закуски по-одеськи.

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