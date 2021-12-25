Якщо немає інших подарунків: простий та оригінальний рецепт салату «Новорічний подарунок»

Яких тільки салатів не пропонують приготувати кулінарні блогери на новорічну вечірку. Є серед них і «тигрячі», і «виноградні», і навіть «Під кайфом». Проте цей надзвичайно гарний салат, рецепт якого наведено в Telegram, безумовно може стати лідером за красою декору.

Страва має промовисту назву «Новорічний подарунок».

Складники:

сардина у власному соку — 250 г

цибуля ріпчата — 60 г

яйце куряче — 3 шт

булка біла — 150 г

майонез — 2 ст. ложки

морковина

Приготування Білу булку наріжте маленькими кубиками та підсушіть на сухій сковороді. Дістаньте сардини з банки і трохи подрібніть. Викладіть у миску. Додайте нарізану цибулю. Яйця розділіть жовтки та білки. Жовтки додайте в салат. Викладіть у салат сухарики. Заправте салат майонезом. Перемішайте. Викладіть салат на тарілку у формі квадратної коробочки. Відварену моркву наріжте смужками (знадобиться 10−12 смужок). Білок натріть на тертці і посипте салат з усіх боків. Викладіть на салат стрічки моркви, імітуючи стрічку. З інших смужок моркви зробіть бант і прикріпіть до салату за допомогою зубочистки.

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