Якщо немає інших подарунків: простий та оригінальний рецепт салату «Новорічний подарунок»
Яких тільки салатів не пропонують приготувати кулінарні блогери на новорічну вечірку. Є серед них і «тигрячі», і «виноградні», і навіть «Під кайфом». Проте цей надзвичайно гарний салат, рецепт якого наведено в Telegram, безумовно може стати лідером за красою декору.
Страва має промовисту назву «Новорічний подарунок».
Складники:
- сардина у власному соку — 250 г
- цибуля ріпчата — 60 г
- яйце куряче — 3 шт
- булка біла — 150 г
- майонез — 2 ст. ложки
- морковина
Приготування
Білу булку наріжте маленькими кубиками та підсушіть на сухій сковороді.
Дістаньте сардини з банки і трохи подрібніть. Викладіть у миску. Додайте нарізану цибулю.
Яйця розділіть жовтки та білки. Жовтки додайте в салат.
Викладіть у салат сухарики.
Заправте салат майонезом. Перемішайте.
Викладіть салат на тарілку у формі квадратної коробочки.
Відварену моркву наріжте смужками (знадобиться 10−12 смужок).
Білок натріть на тертці і посипте салат з усіх боків.
Викладіть на салат стрічки моркви, імітуючи стрічку.
З інших смужок моркви зробіть бант і прикріпіть до салату за допомогою зубочистки.
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