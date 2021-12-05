«Найбільш новорічний рецепт»: мандариновий лікер до свята робимо самі
Після того, як телеведучий Руслан Сенічкін поділився рецептом смачного капучино з гарбуза, відомий кулінарний Telegram-канал «Домашняя консервация: варенье, заготовки» опублікував рецепт мандаринового лікеру.
«На мою думку, найноворічніший рецепт!» — йдеться у повідомленні каналу.
Інгредієнти:
- Мандарини — 600 гр.
- Горілка — 500 мл.
- Цукор — 250 мл.
- Вода — 300 гр.
Спосіб приготування:
1. Мандарини нарізати кружальцями або півкільцями, покласти в банку та залити горілкою. Прибрати у темне місце на 3−5 днів, періодично помішуючи.
2. Через тиждень проціджуємо настоянку, що вийшла, і варимо цукровий сироп. Для цього з'єднуємо воду з цукром, доводимо до кипіння і варимо 7−10 хвилин на середньому вогні.
3. Охолоджуємо сироп та з'єднуємо з настойкою.
4. Переливаємо у банку. Можна вже продегустувати лікер, але краще залишити його ще на тиждень настоятися.
Як писали «ФАКТИ», раніше суддя кулінарного шоу «Майстер-Шеф» Ектор Хіменес Браво поділився рецептом «трохи різдвяного десерту». А один із відомих кулінарних каналів запропонував рецепт головної страви майбутнього новорічного столу — простий рецепт салату «Тигреня».135
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