«Найбільш новорічний рецепт»: мандариновий лікер до свята робимо самі

Після того, як телеведучий Руслан Сенічкін поділився рецептом смачного капучино з гарбуза, відомий кулінарний Telegram-канал «Домашняя консервация: варенье, заготовки» опублікував рецепт мандаринового лікеру.

«На мою думку, найноворічніший рецепт!» — йдеться у повідомленні каналу.

Інгредієнти:

- Мандарини — 600 гр.

- Горілка — 500 мл.

- Цукор — 250 мл.

- Вода — 300 гр.

Спосіб приготування:

1. Мандарини нарізати кружальцями або півкільцями, покласти в банку та залити горілкою. Прибрати у темне місце на 3−5 днів, періодично помішуючи.

2. Через тиждень проціджуємо настоянку, що вийшла, і варимо цукровий сироп. Для цього з'єднуємо воду з цукром, доводимо до кипіння і варимо 7−10 хвилин на середньому вогні.

3. Охолоджуємо сироп та з'єднуємо з настойкою.

4. Переливаємо у банку. Можна вже продегустувати лікер, але краще залишити його ще на тиждень настоятися.