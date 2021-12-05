Зі смаком глінтвейну: Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом «трохи різдвяного десерту»
Суддя кулінарного шоу «Майстер-Шеф» Ектор Хіменес Браво, який зробив несподівані зізнання про особисте життя, розповів, як наблизити новорічні свята, приготувавши справжній зимовий десерт.
Для цього знадобляться:
- яблука середнього розміру — 5 шт
- волоські горіхи — 100 гр
- родзинки — 100 гр
- цукор коричневий — 150 гр
- каркаде — 10 гр
- спеції для глінтвейну (кориця, кардамон, гвоздика, імбир)
- апельсинова цедра
- вода — 300 мл
Приготування
В яблуках вирізаємо серединку і начиняємо їх подрібненими горіхами та родзинками.
Для маринаду цукор, чай, спеції, цедру та воду з'єднуємо в сотейнику та ставимо закипати 5 хвилин на середньому вогні.
Запікати яблука потрібно у фользі, заливти маринадом, і звертаючи увагу, щоб вони не прилипли.
Процес приготування десерту в духовці займає 15−20 хвилин (на градуснику потрібно виставити 180 градусів).
Для подачі яблука укладаємо на широку тарілку, яку заздалегідь полили сметаною або йогуртом.
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