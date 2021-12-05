Зі смаком глінтвейну: Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом «трохи різдвяного десерту»

Суддя кулінарного шоу «Майстер-Шеф» Ектор Хіменес Браво, який зробив несподівані зізнання про особисте життя, розповів, як наблизити новорічні свята, приготувавши справжній зимовий десерт.

Для цього знадобляться:

Приготування

В яблуках вирізаємо серединку і начиняємо їх подрібненими горіхами та родзинками.

Для маринаду цукор, чай, спеції, цедру та воду з'єднуємо в сотейнику та ставимо закипати 5 хвилин на середньому вогні.

Запікати яблука потрібно у фользі, заливти маринадом, і звертаючи увагу, щоб вони не прилипли.

Процес приготування десерту в духовці займає 15−20 хвилин (на градуснику потрібно виставити 180 градусів).

Для подачі яблука укладаємо на широку тарілку, яку заздалегідь полили сметаною або йогуртом.