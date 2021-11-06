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Справжній осінній напій: Руслан Сенічкін поділився рецептом смачного капучино з гарбуза

17:16 6 листопада 2021
кава

У рік з гарним урожаєм гарбузів корисний овоч можна не тільки вживати як гарнір і додавати в десерти. На основі печеного гарбуза вийде чудовий осінній капучіно. Рецепт оригінального осіннього кавового напою запропонував телеведучий Роман Сенічкін у програмі «Сніданок з 1+1».

Капучіно з гарбуза

Інгредієнти:

  • Кава;
  • Гарбуз печений;
  • Вершки;
  • Цедра апельсину чи лимону;
  • Молоко;
  • Кориця;
  • Цукор.

Гарбуз запекти в духовці, охолодити.
Зварити каву, міцність та сорт — відповідно до особистих уподобань.
У блендері змішати гарбуз, цедру, корицю, цукор та половину порції кави. Розмолоти.
У прозору склянку викласти гарбузово-кавову масу, залити каву, що залишилася, додати вершки.
Прикрасити корицею, цедрою, збитими вершками.

Нагадаємо, дієтологи називають гарбуз українським суперфудом і радять якнайбільше вживати його, щоб збалансувати меню вітамінами та клітковиною.

Фото pixabay.com

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