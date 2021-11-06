Справжній осінній напій: Руслан Сенічкін поділився рецептом смачного капучино з гарбуза

У рік з гарним урожаєм гарбузів корисний овоч можна не тільки вживати як гарнір і додавати в десерти. На основі печеного гарбуза вийде чудовий осінній капучіно. Рецепт оригінального осіннього кавового напою запропонував телеведучий Роман Сенічкін у програмі «Сніданок з 1+1».

Капучіно з гарбуза Інгредієнти: Кава;

Гарбуз печений;

Вершки;

Цедра апельсину чи лимону;

Молоко;

Кориця;

Цукор. Гарбуз запекти в духовці, охолодити.

Зварити каву, міцність та сорт — відповідно до особистих уподобань.

У блендері змішати гарбуз, цедру, корицю, цукор та половину порції кави. Розмолоти.

У прозору склянку викласти гарбузово-кавову масу, залити каву, що залишилася, додати вершки.

Прикрасити корицею, цедрою, збитими вершками.

Нагадаємо, дієтологи називають гарбуз українським суперфудом і радять якнайбільше вживати його, щоб збалансувати меню вітамінами та клітковиною.

Фото pixabay.com

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