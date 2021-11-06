Справжній осінній напій: Руслан Сенічкін поділився рецептом смачного капучино з гарбуза
У рік з гарним урожаєм гарбузів корисний овоч можна не тільки вживати як гарнір і додавати в десерти. На основі печеного гарбуза вийде чудовий осінній капучіно. Рецепт оригінального осіннього кавового напою запропонував телеведучий Роман Сенічкін у програмі «Сніданок з 1+1».
Капучіно з гарбуза
Інгредієнти:
- Кава;
- Гарбуз печений;
- Вершки;
- Цедра апельсину чи лимону;
- Молоко;
- Кориця;
- Цукор.
Гарбуз запекти в духовці, охолодити.
Зварити каву, міцність та сорт — відповідно до особистих уподобань.
У блендері змішати гарбуз, цедру, корицю, цукор та половину порції кави. Розмолоти.
У прозору склянку викласти гарбузово-кавову масу, залити каву, що залишилася, додати вершки.
Прикрасити корицею, цедрою, збитими вершками.
Нагадаємо, дієтологи називають гарбуз українським суперфудом і радять якнайбільше вживати його, щоб збалансувати меню вітамінами та клітковиною.
Фото pixabay.com32
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