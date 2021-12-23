Новорічний салат «Під кайфом» від Наталі Калніної: неймовірно смачний, поживний та простий у приготуванні

Кулінарна блогерка Наталя Калніна після пікантної закуски, яку багато хто прийняв «на ура», запропонувала рецепт салату з цікавою назвою «Під кайфом».

Блогерка розповіла, що рецепт взяла в кафе у своїх знайомих. Вони визнали, що цей салат в їхньому закладі найбільш замовляють.

Калніна зазначила, що салат справді дуже смачний. Вона збирала його за допомогою кола на одному великому блюді.

Салат «Під кайфом» Продукти

окорочок копчений -2шт

помідори -2 шт

яйця -4шт

сухарики житні -100г

мак -15 г

майонез — до смаку



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