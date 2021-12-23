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Новорічний салат «Під кайфом» від Наталі Калніної: неймовірно смачний, поживний та простий у приготуванні

15:34 23 грудня 2021
салат

Кулінарна блогерка Наталя Калніна після пікантної закуски, яку багато хто прийняв «на ура», запропонувала рецепт салату з цікавою назвою «Під кайфом».

Блогерка розповіла, що рецепт взяла в кафе у своїх знайомих. Вони визнали, що цей салат в їхньому закладі найбільш замовляють.

Калніна зазначила, що салат справді дуже смачний. Вона збирала його за допомогою кола на одному великому блюді.

Салат «Під кайфом»

Продукти
окорочок копчений -2шт
помідори -2 шт
яйця -4шт
сухарики житні -100г
мак -15 г
майонез — до смаку


Нагадаємо, кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт оригінального листкового салату з копченою куркою та чіпсами, який називається «Ніжність».

А Дмитро Дорошенко розповів, як приготувати вдома малосолоний лосось з коньяком.

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