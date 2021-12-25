Закусіть під ялинкою «Шишкою»: оригінальний рецепт новорічного салату з кукурудзяними пластівцями

До Нового року господині готують багато страв із цікавим оформленням, що імітує і новорічні ялинки. Але цього разу на популярному Telegram-ресурсі розповіли, як надати салату з куркою незвичайного вигляду шишок.

Для цього вам знадобляться кукурудзяні пластівці, а хвою зімітує огірок, натертий за допомогою кухонного гаджета для «корейської» моркви.

Продукти:

консервовані ананаси — 1 банка;

твердий сир — 300 г;

куряче філе — 2−3 штуки;

яйця — 5 штук;

майонез — за смаком;

сіль;

перець.

Для декору :

свіжий огірок;

кукурудзяні пластівці.

Етапи приготування Курячі грудки відварити в підсоленій воді, додавши у воду лавровий лист. Готове м'ясо викласти, дрібно розрізати і перекласти у вільну тарілку. Яйця відварити круто і натерти на середній тертці. Сир також натерти на середній тертці. Перемішати підготовлені інгредієнти. З банки з консервованими ананасами злити сік. Якщо ананаси вже порізані кубиками, їх можна використовувати в салат у такому вигляді. В іншому випадку наріжте їх самостійно. Додати ананаси в тарілку до інших продуктів. Перемішати і заправити майонезом. Надати салату форму шишок. Огірок натерти на «корейську» терку — це будуть «голочки». Пластівцями викладаємо верх шишок.

Вам також може сподобатися оригінальний спосіб нарізання фруктів для новорічного столу, який запропонувала засновниця сайту «Чарівна їжа» Наталія Олендра.

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter