Закусіть під ялинкою «Шишкою»: оригінальний рецепт новорічного салату з кукурудзяними пластівцями
До Нового року господині готують багато страв із цікавим оформленням, що імітує і новорічні ялинки. Але цього разу на популярному Telegram-ресурсі розповіли, як надати салату з куркою незвичайного вигляду шишок.
Для цього вам знадобляться кукурудзяні пластівці, а хвою зімітує огірок, натертий за допомогою кухонного гаджета для «корейської» моркви.
Продукти:
- консервовані ананаси — 1 банка;
- твердий сир — 300 г;
- куряче філе — 2−3 штуки;
- яйця — 5 штук;
- майонез — за смаком;
- сіль;
- перець.
Для декору :
- свіжий огірок;
- кукурудзяні пластівці.
Етапи приготування
Курячі грудки відварити в підсоленій воді, додавши у воду лавровий лист. Готове м'ясо викласти, дрібно розрізати і перекласти у вільну тарілку.
Яйця відварити круто і натерти на середній тертці.
Сир також натерти на середній тертці.
Перемішати підготовлені інгредієнти.
З банки з консервованими ананасами злити сік. Якщо ананаси вже порізані кубиками, їх можна використовувати в салат у такому вигляді. В іншому випадку наріжте їх самостійно.
Додати ананаси в тарілку до інших продуктів.
Перемішати і заправити майонезом.
Надати салату форму шишок.
Огірок натерти на «корейську» терку — це будуть «голочки».
Пластівцями викладаємо верх шишок.
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