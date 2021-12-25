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Закусіть під ялинкою «Шишкою»: оригінальний рецепт новорічного салату з кукурудзяними пластівцями

18:30 25 грудня 2021
Закусіть під ялинкою «Шишкою»: оригінальний рецепт новорічного салату з кукурудзяними пластівцями

До Нового року господині готують багато страв із цікавим оформленням, що імітує і новорічні ялинки. Але цього разу на популярному Telegram-ресурсі розповіли, як надати салату з куркою незвичайного вигляду шишок.

Для цього вам знадобляться кукурудзяні пластівці, а хвою зімітує огірок, натертий за допомогою кухонного гаджета для «корейської» моркви.

Продукти:

  • консервовані ананаси — 1 банка;
  • твердий сир — 300 г;
  • куряче філе — 2−3 штуки;
  • яйця — 5 штук;
  • майонез — за смаком;
  • сіль;
  • перець.

Для декору :

  • свіжий огірок;
  • кукурудзяні пластівці.

Етапи приготування

Курячі грудки відварити в підсоленій воді, додавши у воду лавровий лист. Готове м'ясо викласти, дрібно розрізати і перекласти у вільну тарілку.

Яйця відварити круто і натерти на середній тертці.

Сир також натерти на середній тертці.

Перемішати підготовлені інгредієнти.

З банки з консервованими ананасами злити сік. Якщо ананаси вже порізані кубиками, їх можна використовувати в салат у такому вигляді. В іншому випадку наріжте їх самостійно.

Додати ананаси в тарілку до інших продуктів.

Перемішати і заправити майонезом.

Надати салату форму шишок.

Огірок натерти на «корейську» терку — це будуть «голочки».

Пластівцями викладаємо верх шишок.

Вам також може сподобатися оригінальний спосіб нарізання фруктів для новорічного столу, який запропонувала засновниця сайту «Чарівна їжа» Наталія Олендра.

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