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Оригінальна новорічна нарізка «Ялинка» від Наталі Олендри: швидка та смачна заміна фруктового салату

9:41 24 грудня 2021
нарізка

Засновниця сайту «Чарівна їжа» харків'янка Наталя Олендра вважає, що перед святами господиням не варто багато часу проводити на кухні, готуючи частування. Закуски та салати за її рецептами виходять дуже смачними, але готуються швидко без особливих зусиль.

Цього разу Наталя запропонувала замінити на новорічному столі фруктовий салат на оригінальну нарізку «Ялинка».

Фруктова нарізка «Ялинка»

Для нарізки потрібні груша, ківі та парочка солодких мандаринів. Нарізку фігурно розкласти, посипати цукровою пудрою та прикрасити збитими вершками.

Кулінар не радить грушу замінювати яблуком — воно швидко потемніє і в нього немає солодощі, притаманної груші.
Збиті вершки слід додати перед подачею або можна подати окремо в креманці.
Час приготування нарізки 5 хвилин.

Приготування

Фрукти очистити, видалити серцевину.

На велике плоске блюдо викласти грушу, щоб вийшов обрис «ялинки».

У порожній простір розкласти ківі.

Зробити «гірлянди» з мандаринових часточок.

Оскільки ківі кисле, зверху фруктову нарізку потрібно посипати цукровою пудрою — вийде «засніжена ялинка».

До подачі на стіл тримати у холодильнику.

Нагадаємо, кулінарна блогерка Наталія Калніна запропонувала рецепт салату з цікавою назвою «Під кайфом», який гості «розметуть» за хвилину.
А Людмила Борщ поділилася рецептом салату «Єлизавета».

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