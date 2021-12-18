Варені яйця з оселедцем: закуска, яка завжди йде «на ура» під міцні напої й першою зникає з тарілок

Напередодні Нового року кулінари діляться рецептами смачних салатів та незвичайних закусок, які прикрасять святковий стіл.



Засновниця сайту «Чарівна їжа» харків'янка Наталя Олендра запропонувала рецепт закуски з яєць та оселедця.

«Така закуска завжди йде „на ура“ під міцні напої. Навіть не сумнівайтеся: варені яйця з салатом з оселедцем першими зникнуть з тарілок!» — пише блогерка.

Яйця, фаршировані оселедцем Продукти курячі яйця — 4−5 шт.

слабосолоний оселедець (філе) — 100 г

червона цибуля — 1/3 шт.

майонез — 1 ст. л. або до смаку

сіль до смаку Приготування Яйця зварити круто, потім залити холодною водою та очистити від шкарлупи. Розрізати яйця на половинки. Жовтки прибрати, відкласти убік. Філе оселедця нарізати дрібними кубиками. Цибулю нарізати якомога дрібніше. Жовтки розім'яти виделкою, щоб вийшла крихта. У миску з жовтками додати цибулю та оселедець. Заправити невеликою кількістю майонезу. Перемішати. Салат, що вийшов, розкласти у половинки яєць. Можна прикрасити зеленню.

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