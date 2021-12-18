Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

Салатів на новорічному столі багато не буває. Так вважає кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка продовжує свій марафон приготування закусок до улюбленого свята.

Цього разу блогерка запропонувала рецепт простого та ситного салату «Міраж» з родзинкою.

Салат «Міраж» Продукти Шинка 300 г

Плавлений сир 1 шт

Яйця 2 шт

Помідори 4 — 5 шт

Ананаси 3 кільця

Петрушка

Майонез

Нагадаємо, фіналістка третього сезону реаліті «Холостяк» Яна Станішевська порадила урізноманітнити новорічне меню рецептом пирога з начинкою з сиру та замороженого шпинату.

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