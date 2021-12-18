Ліза Глінська запропонувала рецепти чарівного десерту пана-кота на Новий рік — мало цукру та чудовий смак

Українська кондитерка Ліза Глінська, яка поділилася рецептом яскравих різдвяних пряників, розповіла, як приготувати найсмачніші десерти Панна Котта.

В Instagram кулінарка дала перелік необхідних продуктів для ласощів та покроковий рецепт приготування десертів з різними смаками.

Панна Котта

Чорнична Панна Котта:⁣

100 г білого шоколаду⁣

150 г чорничного пюре (без кісточок та шкірки)⁣

350 мл вершків (жирністю від 20% до 35%)⁣

8 г желатину + 40 мл води⁣

Чорничне кулі:⁣

100 г чорничного пюре⁣

30 г цукрової пудри⁣

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Чорничне пюре можна замінити на малинове, полуничне, пюре з чорної смородини. Можна використовувати заморожене ягідне пюре.

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Ягідна Панна Котта:⁣

150 мл молока⁣

350 мл вершків (жирність від 20%)⁣

100 г білого шоколаду⁣

стручок ванілі⁣

10 г желатину + 50 мл води⁣ Ягідна начинка:⁣

100 г малинового пюре⁣

100 г смородинового пюре⁣

20 г кукурудзяного крохмалю⁣

40 г цукрової пудри⁣

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Кавова Панна Котта:⁣

1 шар:⁣

200 мл кави (американо)⁣

30 гр цукру⁣

4 гр желатину + 20 мл води⁣

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Кавова Панна Котта:⁣

2 шар: ⁣

500 мл вершків (15%)⁣

50 гр цукру⁣

40 гр кавових зерен⁣

100 мл молока⁣

12 гр желатину + 60 мл води⁣

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Шоколадна Панна Котта з малиною⁣

Розрахунок на 6 порцій (по 200 мл) ⁣

Шоколадна Панна Котта:⁣

300 мл молока ⁣

200 мл вершків (жирність не менше 30%) ⁣

5 гр желатину + 30 мл води*⁣

100 гр молочного шоколаду⁣

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Малинове желе:⁣

300 гр малини з кісточкою ⁣

30 гр цукру ⁣

8 гр желатину + 48 мл води ⁣

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Декор:⁣

свіжа малина⁣

м'ята⁣

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