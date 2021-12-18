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Книга рецептів

Ліза Глінська запропонувала рецепти чарівного десерту пана-кота на Новий рік — мало цукру та чудовий смак

9:30 18 грудня 2021
панна Котта

Українська кондитерка Ліза Глінська, яка поділилася рецептом яскравих різдвяних пряників, розповіла, як приготувати найсмачніші десерти Панна Котта.

В Instagram кулінарка дала перелік необхідних продуктів для ласощів та покроковий рецепт приготування десертів з різними смаками.

Панна Котта


Чорнична Панна Котта:⁣
100 г білого шоколаду⁣
150 г чорничного пюре (без кісточок та шкірки)⁣
350 мл вершків (жирністю від 20% до 35%)⁣
8 г желатину + 40 мл води⁣
Чорничне кулі:⁣
100 г чорничного пюре⁣
30 г цукрової пудри⁣



Чорничне пюре можна замінити на малинове, полуничне, пюре з чорної смородини. Можна використовувати заморожене ягідне пюре.

Ягідна Панна Котта:⁣
150 мл молока⁣
350 мл вершків (жирність від 20%)⁣
100 г білого шоколаду⁣
стручок ванілі⁣
10 г желатину + 50 мл води⁣

Ягідна начинка:⁣
100 г малинового пюре⁣
100 г смородинового пюре⁣
20 г кукурудзяного крохмалю⁣
40 г цукрової пудри⁣



Кавова Панна Котта:⁣
1 шар:⁣
200 мл кави (американо)⁣
30 гр цукру⁣
4 гр желатину + 20 мл води⁣



Кавова Панна Котта:⁣
2 шар:
500 мл вершків (15%)⁣
50 гр цукру⁣
40 гр кавових зерен⁣
100 мл молока⁣
12 гр желатину + 60 мл води⁣



Шоколадна Панна Котта з малиною⁣
Розрахунок на 6 порцій (по 200 мл) ⁣
Шоколадна Панна Котта:⁣
300 мл молока ⁣
200 мл вершків (жирність не менше 30%) ⁣
5 гр желатину + 30 мл води*⁣
100 гр молочного шоколаду⁣

Малинове желе:⁣
300 гр малини з кісточкою ⁣
30 гр цукру ⁣
8 гр желатину + 48 мл води ⁣

Декор:⁣
свіжа малина⁣
м'ята⁣

Нагадаємо, блогер Енді Шеф розповів, як приготувати батончики «Тигроладки».

А кулінарка Людмила Борщ поділилася черговим рецептом простого та смачного салату, який підійде і на новорічний стіл.

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