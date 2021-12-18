Ліза Глінська запропонувала рецепти чарівного десерту пана-кота на Новий рік — мало цукру та чудовий смак
Українська кондитерка Ліза Глінська, яка поділилася рецептом яскравих різдвяних пряників, розповіла, як приготувати найсмачніші десерти Панна Котта.
В Instagram кулінарка дала перелік необхідних продуктів для ласощів та покроковий рецепт приготування десертів з різними смаками.
Панна Котта
Чорнична Панна Котта:
100 г білого шоколаду
150 г чорничного пюре (без кісточок та шкірки)
350 мл вершків (жирністю від 20% до 35%)
8 г желатину + 40 мл води
Чорничне кулі:
100 г чорничного пюре
30 г цукрової пудри
Чорничне пюре можна замінити на малинове, полуничне, пюре з чорної смородини. Можна використовувати заморожене ягідне пюре.
Ягідна Панна Котта:
150 мл молока
350 мл вершків (жирність від 20%)
100 г білого шоколаду
стручок ванілі
10 г желатину + 50 мл води
Ягідна начинка:
100 г малинового пюре
100 г смородинового пюре
20 г кукурудзяного крохмалю
40 г цукрової пудри
Кавова Панна Котта:
1 шар:
200 мл кави (американо)
30 гр цукру
4 гр желатину + 20 мл води
Кавова Панна Котта:
2 шар:
500 мл вершків (15%)
50 гр цукру
40 гр кавових зерен
100 мл молока
12 гр желатину + 60 мл води
Шоколадна Панна Котта з малиною
Розрахунок на 6 порцій (по 200 мл)
Шоколадна Панна Котта:
300 мл молока
200 мл вершків (жирність не менше 30%)
5 гр желатину + 30 мл води*
100 гр молочного шоколаду
Малинове желе:
300 гр малини з кісточкою
30 гр цукру
8 гр желатину + 48 мл води
Декор:
свіжа малина
м'ята
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