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Найсмачніші новорічні іграшки: Ліза Глінська поділилася рецептом приготування різдвяних пряників

15:34 14 грудня 2021
пряники

Український кондитер та екссуддя кулінарного проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка поділилася рецептом повітряного торта «Рафаелло», розповіла, як приготувати різдвяні пряники.

Різдвяні пряники

Пряничне тісто⁣:

100 г цукру (1 год)
150 г цукру (2 год)
100 мл води
80 г вершкового масла
100 г меду
5 г харчової соди
40 г жовтка
500 г борошна
6 г спецій (кориця, імбир, гвоздика, мускатний горіх та кардамон)

Глазур:
30 г білка
190 г цукрової пудри
10 мл лимонного фрешу (2 ч. л.) ⁣
водорозчинний гелевий барвник ⁣
бусинки, палички, ялинки⁣ (для декору)

Приготування

Тісто:
Прогріти воду до ширяння в одній ємності, в іншій — з'єднати вершкове масло з медом і розтопити все, маса має бути гарячою.

Відправити в сотейник із товстим дном цукор, розтопити його до стану карамелі, перемішати.

Влити тонким струмком окропу в карамель, весь час помішуючи.

Засипати другу частину цукру, перемішати та поставити на плиту ще на 1 хвилину, щоб цукор розчинився.

Додати гаряче вершкове масло з медом і перемішати.

Додати харчову соду та спеції, перемішати.

Перелити масу в миску для того, щоб вона охолонула до температури 50−55 градусів. Додати жовтки та перемішати.

Додати в карамельну масу борошно, вимісити тісто, все борошно повинне «зволожитися».

Розділити тісто на дві частини, кожну частину обернути харчовою плівкою та відправити у холодильник на 12 годин.

Дістати тісто з холодильника, розкотити його в пласт завтовшки 5−6 мм.

За допомогою форми вирізати пряникових чоловічків, вінки, новорічні іграшки — зовнішній діаметр 8 см, внутрішній — 4 см.

Перекласти фігурки на лист з пергаментом і випікати при температурі 180 градусів з конвекцією — 8 хвилин, а кружки у вигляді новорічних іграшок — 6 хвилин.

Дістати лист з духовки і накрити його іншим листом на пару секунд для того, щоб поверхня пряників була ідеально рівною.

Глазур:
У чаші міксера білок, лимонний фреш та цукрову пудру збити на середніх обертах до отримання однорідної консистенції.

Розділити глазур на три частини, додати водорозчинний гелевий барвник і перемішати. Перекласти в кондитерські мішки із насадкою — 2 мм.

Розфарбувати пряникових чоловічків.

Декорувати частування можна намистинками, паличками, ялинками.

Коли все висохне, можна взяти стрічку і просмикнути нею пряник у вигляді новорічної іграшки.

Раніше Ліза Глінська розповіла, як приготувати різдвяний штоллен.

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