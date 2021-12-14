Найсмачніші новорічні іграшки: Ліза Глінська поділилася рецептом приготування різдвяних пряників
Український кондитер та екссуддя кулінарного проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка поділилася рецептом повітряного торта «Рафаелло», розповіла, як приготувати різдвяні пряники.
Різдвяні пряники
Пряничне тісто:
100 г цукру (1 год)
150 г цукру (2 год)
100 мл води
80 г вершкового масла
100 г меду
5 г харчової соди
40 г жовтка
500 г борошна
6 г спецій (кориця, імбир, гвоздика, мускатний горіх та кардамон)
Глазур:
30 г білка
190 г цукрової пудри
10 мл лимонного фрешу (2 ч. л.)
водорозчинний гелевий барвник
бусинки, палички, ялинки (для декору)
Приготування
Тісто:
Прогріти воду до ширяння в одній ємності, в іншій — з'єднати вершкове масло з медом і розтопити все, маса має бути гарячою.
Відправити в сотейник із товстим дном цукор, розтопити його до стану карамелі, перемішати.
Влити тонким струмком окропу в карамель, весь час помішуючи.
Засипати другу частину цукру, перемішати та поставити на плиту ще на 1 хвилину, щоб цукор розчинився.
Додати гаряче вершкове масло з медом і перемішати.
Додати харчову соду та спеції, перемішати.
Перелити масу в миску для того, щоб вона охолонула до температури 50−55 градусів. Додати жовтки та перемішати.
Додати в карамельну масу борошно, вимісити тісто, все борошно повинне «зволожитися».
Розділити тісто на дві частини, кожну частину обернути харчовою плівкою та відправити у холодильник на 12 годин.
Дістати тісто з холодильника, розкотити його в пласт завтовшки 5−6 мм.
За допомогою форми вирізати пряникових чоловічків, вінки, новорічні іграшки — зовнішній діаметр 8 см, внутрішній — 4 см.
Перекласти фігурки на лист з пергаментом і випікати при температурі 180 градусів з конвекцією — 8 хвилин, а кружки у вигляді новорічних іграшок — 6 хвилин.
Дістати лист з духовки і накрити його іншим листом на пару секунд для того, щоб поверхня пряників була ідеально рівною.
Глазур:
У чаші міксера білок, лимонний фреш та цукрову пудру збити на середніх обертах до отримання однорідної консистенції.
Розділити глазур на три частини, додати водорозчинний гелевий барвник і перемішати. Перекласти в кондитерські мішки із насадкою — 2 мм.
Розфарбувати пряникових чоловічків.
Декорувати частування можна намистинками, паличками, ялинками.
Коли все висохне, можна взяти стрічку і просмикнути нею пряник у вигляді новорічної іграшки.
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