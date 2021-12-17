«Тигроладки»: блогер Енді Шеф представив «хіт сезону» для зустрічі року Тігра

Блогер Андрій Рудьков, відомий як Andy Chef (Енді Шеф), запропонував рецепт новорічних ласощів — ефектних батончиків з начинками, які він назвав «Тигроладки».

Рецепт Andy Chef розмістив у своєму блозі про їжу та подорожі. Кулінар використовував форму батончиків, але можна брати інші форми з гладкою поверхнею, на яких зручно малювати.

Цукерки з шоколаду, мандаринів та прянощів виходять яскравими, смачними. Це фантастичний подарунок до Нового року.

«Тигроладки» Розігріти темний шоколад (100 г) до температури 32 градуси (суворо не вище). Перелити шоколад у маленький мішок кондитерський. Відрізати носик у мішка так, щоб отвір був зовсім маленьким, 1,5−2 мм. Малювати смужки шоколадом усередині кожного осередку. Дати смужкам застигнути. Корпус Розігріти до 32 градусів 350 г шоколаду. Можна взяти 250 грамів шоколаду зі смаком апельсина та 100 грамів шоколаду зі смаком малини. Інший варіант — використовувати білий шоколад (350 г) та помаранчевий барвник. Перелити шоколад у великий кондитерський мішок та підготувати силіконовий килимок та металевий шпатель. Шоколад має бути досить теплим. Швидко заповнити всі осередки шоколадом і постукати формою об стіл кілька разів, щоб забрати бульбашки повітря. Перевернути форму горизонтально паралельно килимку і дати стекти надлишкам шоколаду. У сухому місці при 18−22 градусах форма з шоколадним корпусом постоїть 2−3 дні. Начинка Пюре мандарину (55 г) з жирними вершками (30 г) довести до кипіння. Вилити у маленьку мірну склянку з білим шоколадом (50 г). Додати вершкове масло (5 г), збити. Перелити у маленький мішок кондитерський й дати охолонути до 28 градусів. Начинку можна забрати в холодильник на 2−3 дні, але для використання доведеться нагріти до 28 градусів. Друга начинка У сотейнику довести до кипіння пюре мандарину (50 г), жирні вершки (35 г), мускатний горіх (1 г) та цедру апельсина. Вилити у невелику мірну склянку з молочним шоколадом (100 г), збити. Перелити у маленький мішок кондитерський та дати охолонути до 28 градусів. Складання Спочатку наповнити осередки начинкою на білому шоколаді приблизно наполовину. Зверху друге начиння майже до верху, щоб залишилося 1−1,5 мм від краю осередку. Залишки шоколаду нагріти до температури 32 градуси. Перелити у маленький мішок кондитерський. Вилити шоколад на половину кожного осередку. Зверху покласти гітарний лист. Прибрати залишки шоколаду та повітря. Залишити на годину у прохолодному місці. Потім зняти лист, а цукерки витягти з форми.

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А також публікували рецепт торта «Рафаелло» від кулінарки Лізи Глінської.

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