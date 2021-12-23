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Дивовижно смачний салат «Єлизавета» від Людмили Борщ на Новий рік: просто готується і миттєво зникає з тарілки

22:57 23 грудня 2021
салат

Кулінарна блогерка Людмила Борщ продовжує свій марафон «100 салатів на новорічний стіл».

Салат «Єлизавета», який вона вирішила запропонувати своїм передплатникам, неймовірно смачний та простий. Він підкорює всіх пікантним та дуже цікавим смаком.

За словами блогерки, всі продукти для салату прості та доступні, їх потрібно лише поєднати.

Салат «Єлизавета»

Продукти

М'ясо 300 г
Огірки солоні 3 шт
Гриби 200 г
Цибуля 160 г
Сир 100 г
Майонез
Сіль перець


Нагадаємо, кулінарна блогерка Наталя Калніна запропонувала рецепт салату з цікавою назвою «Під кайфом», який нікого не залишить байдужим.

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