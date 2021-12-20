Прикрасьте святковий стіл «Ананасом»: рецепт незвичайного 12(!)-шарового салату

У Новий рік прийнято, щоб частування були не лише смачними, а ще й вражали. Для любителів експериментувати з холодними закусками придумано салат «Ананас». Справжні ананаси в ньому є, але це лише один із 12 шарів. Технологію приготування мегасалату наводить «Скарбничка рецептів».

Салат «Ананас» Κapтопля — 4 шт.;

Шинка — 200 г;

Ананаси консервовані — 200 г;

Яйця — 5 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Яблуко — 1 шт.;

Сік лимону — 1 ч. л.;

Μайонез, сіль, перець — за смаком

Для декору — волоські горіхи і зелена цибуля. Яйця та картоплю відварити. Яблуко та картоплю натерти, яйця та цибулю порізати дрібно, ананаси нарізати кубиками, шинку — соломкою.

Інгредієнти викладаються в такій послідовності: Картопля, соль, перець, майонез; Цибуля, сіль, перець; Шинка, майонез; Яблука з лимонним соком; Яйця, сіль, перець, майонез; Ананаси; Картопля, сіль, перець, майонез; Цибуля, сіль, перець; Шинка, майонез Яблуко із лимонним соком; Ананаси; Яйця, сіль, перець, майонез. Зелень ананаса зробити з пір'я зеленої цибулі, тверду частину шкірки фрукта — з ядер волоського горіха.

Нагадаємо, для любителів салатів з ананасами придумано закуски «Хвилинка», «Міраж» та «Міланія». Усі вони добре підійдуть для святкового столу.

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