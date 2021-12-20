Прикрасьте святковий стіл «Ананасом»: рецепт незвичайного 12(!)-шарового салату
У Новий рік прийнято, щоб частування були не лише смачними, а ще й вражали. Для любителів експериментувати з холодними закусками придумано салат «Ананас». Справжні ананаси в ньому є, але це лише один із 12 шарів. Технологію приготування мегасалату наводить «Скарбничка рецептів».
Салат «Ананас»
- Κapтопля — 4 шт.;
- Шинка — 200 г;
- Ананаси консервовані — 200 г;
- Яйця — 5 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Яблуко — 1 шт.;
- Сік лимону — 1 ч. л.;
- Μайонез, сіль, перець — за смаком
- Для декору — волоські горіхи і зелена цибуля.
Яйця та картоплю відварити. Яблуко та картоплю натерти, яйця та цибулю порізати дрібно, ананаси нарізати кубиками, шинку — соломкою.
Інгредієнти викладаються в такій послідовності:
- Картопля, соль, перець, майонез;
- Цибуля, сіль, перець;
- Шинка, майонез;
- Яблука з лимонним соком;
- Яйця, сіль, перець, майонез;
- Ананаси;
- Картопля, сіль, перець, майонез;
- Цибуля, сіль, перець;
- Шинка, майонез
- Яблуко із лимонним соком;
- Ананаси;
- Яйця, сіль, перець, майонез.
Зелень ананаса зробити з пір'я зеленої цибулі, тверду частину шкірки фрукта — з ядер волоського горіха.
Нагадаємо, для любителів салатів з ананасами придумано закуски «Хвилинка», «Міраж» та «Міланія». Усі вони добре підійдуть для святкового столу.213
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter