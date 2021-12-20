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Книга рецептів

Прикрасьте святковий стіл «Ананасом»: рецепт незвичайного 12(!)-шарового салату

9:56 20 грудня 2021
ананас

У Новий рік прийнято, щоб частування були не лише смачними, а ще й вражали. Для любителів експериментувати з холодними закусками придумано салат «Ананас». Справжні ананаси в ньому є, але це лише один із 12 шарів. Технологію приготування мегасалату наводить «Скарбничка рецептів».

Салат «Ананас»

  • Κapтопля — 4 шт.;
  • Шинка — 200 г;
  • Ананаси консервовані — 200 г;
  • Яйця — 5 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Яблуко — 1 шт.;
  • Сік лимону — 1 ч. л.;
  • Μайонез, сіль, перець — за смаком
  • Для декору — волоські горіхи і зелена цибуля.

Яйця та картоплю відварити. Яблуко та картоплю натерти, яйця та цибулю порізати дрібно, ананаси нарізати кубиками, шинку — соломкою.
Інгредієнти викладаються в такій послідовності:

  1. Картопля, соль, перець, майонез;
  2. Цибуля, сіль, перець;
  3. Шинка, майонез;
  4. Яблука з лимонним соком;
  5. Яйця, сіль, перець, майонез;
  6. Ананаси;
  7. Картопля, сіль, перець, майонез;
  8. Цибуля, сіль, перець;
  9. Шинка, майонез
  10. Яблуко із лимонним соком;
  11. Ананаси;
  12. Яйця, сіль, перець, майонез.

Зелень ананаса зробити з пір'я зеленої цибулі, тверду частину шкірки фрукта — з ядер волоського горіха.

Нагадаємо, для любителів салатів з ананасами придумано закуски «Хвилинка», «Міраж» та «Міланія». Усі вони добре підійдуть для святкового столу.

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