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Найсмачніший святковий салат на Новий рік «Міланія» від Людмили Борщ: гості будуть просто в захваті

8:58 6 грудня 2021
салат

Кулінарна блогерка Людмила Борщ підготувала безліч рецептів салатів, які стануть прикрасою новорічного столу. Блогерка продовжує свій марафон та пропонує рецепт легкого та ніжного салату «Міланія», який готується за 5 хвилин.

Салат «Міланія»

Продукти
Ковбаса 200 г
Яйця 3 шт.
Сир 100 г
Сир плавлений 1 шт.
Груша 1шт.
Гриби 150 г
Ананаси 150 г
Кукурудза 4 ст. л.
Зелень, майонез

Всі продукти нарізати й заправити майонезом.

Нагадаємо, кулінарний блогер Дмитро Дорошенко запропонував класичний та авторський рецепт форшмаку, який також підійде як для свята, так і для перекусу у звичайні дні.

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