Найсмачніший святковий салат на Новий рік «Міланія» від Людмили Борщ: гості будуть просто в захваті

Кулінарна блогерка Людмила Борщ підготувала безліч рецептів салатів, які стануть прикрасою новорічного столу. Блогерка продовжує свій марафон та пропонує рецепт легкого та ніжного салату «Міланія», який готується за 5 хвилин.

Салат «Міланія» Продукти

Ковбаса 200 г

Яйця 3 шт.

Сир 100 г

Сир плавлений 1 шт.

Груша 1шт.

Гриби 150 г

Ананаси 150 г

Кукурудза 4 ст. л.

Зелень, майонез Всі продукти нарізати й заправити майонезом.

Нагадаємо, кулінарний блогер Дмитро Дорошенко запропонував класичний та авторський рецепт форшмаку, який також підійде як для свята, так і для перекусу у звичайні дні.

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