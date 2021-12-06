Найсмачніший святковий салат на Новий рік «Міланія» від Людмили Борщ: гості будуть просто в захваті
Кулінарна блогерка Людмила Борщ підготувала безліч рецептів салатів, які стануть прикрасою новорічного столу. Блогерка продовжує свій марафон та пропонує рецепт легкого та ніжного салату «Міланія», який готується за 5 хвилин.
Салат «Міланія»
Продукти
Ковбаса 200 г
Яйця 3 шт.
Сир 100 г
Сир плавлений 1 шт.
Груша 1шт.
Гриби 150 г
Ананаси 150 г
Кукурудза 4 ст. л.
Зелень, майонез
Всі продукти нарізати й заправити майонезом.
Нагадаємо, кулінарний блогер Дмитро Дорошенко запропонував класичний та авторський рецепт форшмаку, який також підійде як для свята, так і для перекусу у звичайні дні.645
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