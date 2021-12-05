Форшмак з оселедця вважається стравою класичної єврейської кухні. Найкращий форшмак готують в Одесі. При цьому кожна господиня має свій рецепт приготування закуски.

Кулінарний відеоблогер Дмитро Дорошенко, відомий своїми оригінальними рецептами, запропонував класичний та авторський рецепт форшмаку.

Форшмак з оселедця по-одеськи

Продукти для класичного форшмаку

100 г філе солоного оселедця

50 г зеленого яблука (кислий сорт)

40 мл молока

20 г цибулі

20 г білого хліба

2 яєчні білки

2−3 пера зеленої цибулі

Приготування

Підготувати всі інгредієнти — відварити яйця, почистити цибулю, з хліба зрізати скоринку. Оселедець почистити, відокремити філе та вибрати кісточки.

Хліб замочити у молоці, а потім трохи віджати зайву рідину.

Всі інгредієнти пропустити через м'ясорубку можна навіть двічі, щоб форшмак придбав пастоподібну текстуру.

Готову масу добре перемішати, за бажанням можна приправити перцем. Подавати класичний форшмак можна на грінках з білого, чорного або цілозернового хліба, посипавши дрібно нарізаним зеленим цибулькою й натертим на дрібній тертці жовтком.

Продукти для форшмаку з горіхами

100 г філе солоного оселедця

100 г волоських горіхів

50 г зеленого яблука (кислий сорт)

30 г вершкового масла

20 г цибулі

1 яйце

Приготування

Оселедець очистити, відокремити філе й вибрати дрібні кісточки.

Відварити яйця круто, цибулю почистити, горіхи підсмажити.

Масло заздалегідь дістати з холодильника.

Рибу, горіхи, цибулю подрібнити за допомогою ножа. Яблуко та яйце натерти на дрібній тертці.

Висипати все в миску, додати розм'якшене масло й добре перемішати.