Без бульйону і засмажки: кулінарний блогер представив рецепт французького полуничного супу
Відомий кулінарний відеоблогер Дмитро Дорошенко поділився з українцями рецептом холодного полуничного супу, який буде вельми доречним під час рекордної спеки. Для приготування супу необов'язково смажити цибулю і моркву або варити бульйон. Та й сам суп може бути не тільки солоним, але й солодким, пише Bene Gusto.
Він радить приготувати полуничний суп з йогуртом, який можна доповнити ванільним морозивом і насолоджуватися спекотним літом.
Інгредієнти:
• 500 г полуниці
• 100 г йогурту без цукру і добавок
• 100 г молока
• 3 ст. л. цукру
• ½ апельсина
Приготування покроково:
1. Полуницю добре промиваємо і видаляємо плодоніжки.
2. У чашу блендера або миску закладаємо полуницю, туди ж відправляємо цукор, класичний йогурт і молоко. Додаємо сік половини апельсина. Все добре перебиваємо блендером. Холодний полуничний суп готовий. Можна розливати по тарілках і склянках і подавати до столу.
3. За бажанням, можна протерти масу через сито, щоб видалити кісточки, але це необов'язково. Перед подачею можна покласти в порційну тарілку лід або кульку ванільного морозива.
Як писали «ФАКТИ», раніше директор Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» Тетяна Мокріді поділилася рецептом холодника.
Фото: Bene Gusto100
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter