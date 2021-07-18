Без бульйону і засмажки: кулінарний блогер представив рецепт французького полуничного супу

Відомий кулінарний відеоблогер Дмитро Дорошенко поділився з українцями рецептом холодного полуничного супу, який буде вельми доречним під час рекордної спеки. Для приготування супу необов'язково смажити цибулю і моркву або варити бульйон. Та й сам суп може бути не тільки солоним, але й солодким, пише Bene Gusto.

Він радить приготувати полуничний суп з йогуртом, який можна доповнити ванільним морозивом і насолоджуватися спекотним літом.

Інгредієнти:

• 500 г полуниці

• 100 г йогурту без цукру і добавок

• 100 г молока

• 3 ст. л. цукру

• ½ апельсина

Приготування покроково:

1. Полуницю добре промиваємо і видаляємо плодоніжки.

2. У чашу блендера або миску закладаємо полуницю, туди ж відправляємо цукор, класичний йогурт і молоко. Додаємо сік половини апельсина. Все добре перебиваємо блендером. Холодний полуничний суп готовий. Можна розливати по тарілках і склянках і подавати до столу.

3. За бажанням, можна протерти масу через сито, щоб видалити кісточки, але це необов'язково. Перед подачею можна покласти в порційну тарілку лід або кульку ванільного морозива.

Як писали «ФАКТИ», раніше директор Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» Тетяна Мокріді поділилася рецептом холодника.

Фото: Bene Gusto

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