27.11 / 27.31 31.96 / 32.31
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Без бульйону і засмажки: кулінарний блогер представив рецепт французького полуничного супу

15:32 18 липня 2021
Полуничний суп

Відомий кулінарний відеоблогер Дмитро Дорошенко поділився з українцями рецептом холодного полуничного супу, який буде вельми доречним під час рекордної спеки. Для приготування супу необов'язково смажити цибулю і моркву або варити бульйон. Та й сам суп може бути не тільки солоним, але й солодким, пише Bene Gusto.

Він радить приготувати полуничний суп з йогуртом, який можна доповнити ванільним морозивом і насолоджуватися спекотним літом.

Інгредієнти:

• 500 г полуниці
• 100 г йогурту без цукру і добавок
• 100 г молока
• 3 ст. л. цукру
• ½ апельсина

Приготування покроково:

1. Полуницю добре промиваємо і видаляємо плодоніжки.

2. У чашу блендера або миску закладаємо полуницю, туди ж відправляємо цукор, класичний йогурт і молоко. Додаємо сік половини апельсина. Все добре перебиваємо блендером. Холодний полуничний суп готовий. Можна розливати по тарілках і склянках і подавати до столу.

3. За бажанням, можна протерти масу через сито, щоб видалити кісточки, але це необов'язково. Перед подачею можна покласти в порційну тарілку лід або кульку ванільного морозива.

Як писали «ФАКТИ», раніше директор Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» Тетяна Мокріді поділилася рецептом холодника.

Фото: Bene Gusto

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українських пенсіонерів перевірять: названі п'ять категорій громадян, яким можуть відмовити в отриманні виплат

Іонова

«Справжня амазонка»: Глюк’oZа здивувала «найсміливішим» купальником літа

Мішина

Тепер вільна жінка: після розриву з Еллертом Мішина втекла до Криму, де «зустрілася зі своєю суттю»

пенсіонер

Мінімальна зарплата — 6500, мінімальна пенсія — 2600: в ПФУ показали, як зміняться соціальні виплати до кінця року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.