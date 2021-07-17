Врятує навіть у «пекельну» спеку: директор Школи леді Тетяна Мокріді поділилася рецептом холодника
Директор Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» Тетяна Мокріді поділилася рецептом фірмової страви їхньої родини, який захочеться їсти навіть під час рекордної спеки, яка встановилася в Україні останнім часом, повідомляє Новий канал.
Такою стравою виявився холодник.
«Одне з правил нашої сім'ї — приготування страв з сезонних продуктів. Ми — та сім'я, в якій на обід завжди є перша страва. Коли позначка термометра сягає +40, то охолодитися можна холодником. Тим паче, що зараз доступні молоденькі буряк, огірочки, редис», — каже вона.
Інгредієнти:
5 штук буряка
3 л води
400 г сметани
5 штук огірків
10 шт редису
5−6 шт яєць
1 шт лимона
кріп, молодий зелений лук
сіль за смаком
Приготування:
1. Відваріть буряк. Почистіть, наріжте кубиками і покладіть в каструлю.
2. Закип'ятіть воду. Остудіть. Залийте буряк.
3. Поріжте дрібно кріп, зелену цибулю. Посоліть суміш. Придушіть макогоном. Покладіть до каструлі.
4. Додайте до води, буряка і зеленої суміші сметану. Перемішайте. Додайте за смаком сіль, сік лимона. Залиште каструлю на ніч в холодильнику.
5. Поріжте огірки і редиску кубиками. Покладіть в каструлю.
6. Відваріть яйця, поріжте навпіл або кубиками (як вам подобається). Додайте до холодника.
Подавати можна в крижаних тарілках або з кубиками льоду.
Як писали «ФАКТИ», раніше відомий телеведучий і кулінар Григорій Герман видав в Instagram секретний рецепт хрустких огірочків, які готує його теща Лариса Іванівна і які дуже люблять його сини.268
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