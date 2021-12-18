Торт «Молочна Дівчинка» — найкращий подарунок для слухняних дітей на День Святого Миколая

Після того, як відомий кулінарний ресурс опублікував рецепт торта «Червоний оксамит», YouTube-канал «Готовим дома» поділився секретом приготування торта «Молочна дівчинка».

Його можна приготувати лише за 30 хвилин.

Тісто: борошно 200 г згущене молоко 380 г (1 банка) яйця 2 шт. порошок для випікання 10 г (2 ч. л.) масло вершкове (розтоплене) 70 г екстракт ванілі 1 ч. л. дрібка солі Крем для торта: вершки 33% 400 мл цукрова пудра 1−2 столові ложки (за смаком) йогурт 150 г екстракт ванілі 1 ч. л. фрукти

Як писали «ФАКТИ», на Новий рік можна також приготувати торт «Медовик» з карамеллю та шоколадом, «Наполеон» з малиною або десерт «Три горішки для Попелюшки».

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