Торт «Три горішки для Попелюшки»: Ольга Матвій поділилася рецептом ніжного десерту на Новий рік
Кулінарна блогерка Ольга Матвій, чий салат «Кавказька полонянка» сподобався читачам, запропонувала рецепт торта «Три горішки для Попелюшки», який прикрасить новорічний стіл.
Торт «Три горішки для Попелюшки»
Форма 20 см випікати 180 градусів 30 хвилин
Карамель:
Цукор 50 гр
Вода 80 мл
Бісквіт:
Яйця 3 шт
Цукор 75 гр
Вершкове масло 50 гр
Борошно 100 гр
Картопляний крохмаль 20 гр
Розпушувач 1 чайна ложка
Какао 1 ст. ложка
Просочення:
Сливи 6−7 шт
Суміш спецій для глінтвейну з цукром 1 ст. ложка
Лимонна кислота щіпка
Цукор для сливи 80 гр
Апельсин 1−2 скибочки
Білковий корж:
Білок від 3 яєць
Цукрова пудра 200 гр
Картопляний крохмаль 1 ст. ложка
Какао 1 ст. ложка
Крем:
Вершки 33% 500 мл
Шоколад молочний 200 гр
Фундук 200 гр
Для шишок:
Печиво 200 гр
Масло вершкове 30 гр
Пластівці кукурудзяні шоколадні
Як приготувати ласощі, кулінарка докладно розповіла у своєму відеоролику.
Раніше Ольга Матвій поділилася рецептом медовика.
65
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter