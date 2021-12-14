26.91 / 27.12 30.27 / 30.64
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Торт «Три горішки для Попелюшки»: Ольга Матвій поділилася рецептом ніжного десерту на Новий рік

21:01 14 грудня 2021
десерт

Кулінарна блогерка Ольга Матвій, чий салат «Кавказька полонянка» сподобався читачам, запропонувала рецепт торта «Три горішки для Попелюшки», який прикрасить новорічний стіл.

Торт «Три горішки для Попелюшки»

Форма 20 см випікати 180 градусів 30 хвилин

Карамель:
Цукор 50 гр
Вода 80 мл

Бісквіт:
Яйця 3 шт
Цукор 75 гр
Вершкове масло 50 гр
Борошно 100 гр
Картопляний крохмаль 20 гр
Розпушувач 1 чайна ложка
Какао 1 ст. ложка

Просочення:
Сливи 6−7 шт
Суміш спецій для глінтвейну з цукром 1 ст. ложка
Лимонна кислота щіпка
Цукор для сливи 80 гр
Апельсин 1−2 скибочки

Білковий корж:
Білок від 3 яєць
Цукрова пудра 200 гр
Картопляний крохмаль 1 ст. ложка
Какао 1 ст. ложка

Крем:
Вершки 33% 500 мл
Шоколад молочний 200 гр
Фундук 200 гр

Для шишок:
Печиво 200 гр
Масло вершкове 30 гр
Пластівці кукурудзяні шоколадні

Як приготувати ласощі, кулінарка докладно розповіла у своєму відеоролику.


Раніше Ольга Матвій поділилася рецептом медовика.

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

ФОПам на спрощенці хочуть обмежити сфери діяльності: що пропонують нардепи

Гаманець

Страховий стаж 35 років: на які категорії чекає додатковий перерахунок пенсій у 2022 році

наречена Мурата

«Найкрасивіша дівчина на світі»: наречена колишнього чоловіка Лорак Мурата Налчаджіоглу зачарувала шанувальників у мережі

Відділ кадрів

Повинна бути на руках у працівника: стали відомі нові правила ведення та зберігання трудових книжок

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.