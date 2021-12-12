Нереально смачний десерт на Новий рік: рецепт шоколадного медовика з карамельним кремом

У Новий рік прийнято дивувати гостей незвичним трактуванням традиційних рецептів. Торт медовик на свято теж можна зробити особливим — із шоколадом та карамельним кремом. Рецепт наводить sladkoe.menu .

Медовик із шоколадом та карамельним кремом Для коржів: Цукор — 200 г;

Яйця — 3 шт.;

Мед — 90 г;

Масло — 100 г;

Сода — 10 г;

Борошно — 500 г;

Какао — 30 г. Для крему Цукор — 150 г;

Вершки жирні 33% - 150 г;

Масло — 50 г;

Маскарпоне або вершковий сир — 500 г;

Вершки жирні 33% - 400 г. Приготувати карамель. Розтопити цукор, підігріти вершки, акуратно влити сироп і перемішати. Зняти з вогню, додати масло, перемішати, дати охолоти. У карамель додати сир, вершки та збити.

На водяній бані змішати цукор, масло, мед та яйця. На початку кипіння всипати соду. Як тільки почне пінитися, зняти з вогню, дати охолонути і додати борошно та какао. Тісто розкатати до товщини 2−3 мм, спекти коржі. Пекти 4−5 хвилин при температурі 180 градусів.

Перемазати коржі кремом, зібрати торт, обсипати зверху та з боків крихтою. Дати ніч постояти у холодильнику.

Нагадаємо, медовик також можна приготувати з ягодами або з сиропом із ківі та вишні.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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