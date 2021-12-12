Нереально смачний десерт на Новий рік: рецепт шоколадного медовика з карамельним кремом
У Новий рік прийнято дивувати гостей незвичним трактуванням традиційних рецептів. Торт медовик на свято теж можна зробити особливим — із шоколадом та карамельним кремом. Рецепт наводить sladkoe.menu .
Медовик із шоколадом та карамельним кремом
Для коржів:
- Цукор — 200 г;
- Яйця — 3 шт.;
- Мед — 90 г;
- Масло — 100 г;
- Сода — 10 г;
- Борошно — 500 г;
- Какао — 30 г.
Для крему
- Цукор — 150 г;
- Вершки жирні 33% - 150 г;
- Масло — 50 г;
- Маскарпоне або вершковий сир — 500 г;
- Вершки жирні 33% - 400 г.
Приготувати карамель. Розтопити цукор, підігріти вершки, акуратно влити сироп і перемішати. Зняти з вогню, додати масло, перемішати, дати охолоти. У карамель додати сир, вершки та збити.
На водяній бані змішати цукор, масло, мед та яйця. На початку кипіння всипати соду. Як тільки почне пінитися, зняти з вогню, дати охолонути і додати борошно та какао. Тісто розкатати до товщини 2−3 мм, спекти коржі. Пекти 4−5 хвилин при температурі 180 градусів.
Перемазати коржі кремом, зібрати торт, обсипати зверху та з боків крихтою. Дати ніч постояти у холодильнику.
Нагадаємо, медовик також можна приготувати з ягодами або з сиропом із ківі та вишні.
Фото https://ua.depositphotos.com/174
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