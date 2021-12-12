26.88 / 27.11 30.26 / 30.65
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Нереально смачний десерт на Новий рік: рецепт шоколадного медовика з карамельним кремом

21:55 12 грудня 2021
медовик

У Новий рік прийнято дивувати гостей незвичним трактуванням традиційних рецептів. Торт медовик на свято теж можна зробити особливим — із шоколадом та карамельним кремом. Рецепт наводить sladkoe.menu .

Медовик із шоколадом та карамельним кремом

Для коржів:

  • Цукор — 200 г;
  • Яйця — 3 шт.;
  • Мед — 90 г;
  • Масло — 100 г;
  • Сода — 10 г;
  • Борошно — 500 г;
  • Какао — 30 г.

Для крему

  • Цукор — 150 г;
  • Вершки жирні 33% - 150 г;
  • Масло — 50 г;
  • Маскарпоне або вершковий сир — 500 г;
  • Вершки жирні 33% - 400 г.

Приготувати карамель. Розтопити цукор, підігріти вершки, акуратно влити сироп і перемішати. Зняти з вогню, додати масло, перемішати, дати охолоти. У карамель додати сир, вершки та збити.
На водяній бані змішати цукор, масло, мед та яйця. На початку кипіння всипати соду. Як тільки почне пінитися, зняти з вогню, дати охолонути і додати борошно та какао. Тісто розкатати до товщини 2−3 мм, спекти коржі. Пекти 4−5 хвилин при температурі 180 градусів.
Перемазати коржі кремом, зібрати торт, обсипати зверху та з боків крихтою. Дати ніч постояти у холодильнику.

Нагадаємо, медовик також можна приготувати з ягодами або з сиропом із ківі та вишні.

Фото https://ua.depositphotos.com/

174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Василь Ломаченко

Крапку поставлено? Ломаченко зробив важливу заяву стосовно бою-реваншу з Лопесом

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

пенсія

Підвищення пенсій: названо суму «білої» зарплати для виплат понад 19 тисяч

Кінець казки: Злата Огневич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Кінець казки: Злата Огнєвич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.