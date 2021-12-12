Торт «Наполеон» з заварним кремом та малиновим конфітюром від співачки Юлії Савичевої: соковитий, ніжний та по-справжньому святковий
Співачка Юлія Савичева любить готувати ніжні десерти та пекти торти. Перед Новим роком артистка розповіла, як приготувати авторський «Наполеон». Рецепт вона наводить в Instagram.
«Я зробила його з заварним кремом та малиновим конфітюром, прикрасивши листковою крихтою, свіжими ягодами та цукровою пудрою. Торт вийшов соковитим та ніжним», — пише Юлія.
Торт Наполеон"
Продукти
Листкове тісто
110 гр вершкового масла
425 гр муки
60 гр сметани 20−25%
150 мл води
0,5 ст. л оцту 9%
Одне яйце
Малиновий конфітюр
300 гр малини
80 гр цукру
1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
30 мл води
Заварний крем
2 яйця
550 мл молока
130 гр цукру
40 гр кукурудзяного крохмалю
50 гр вершкового масла
ванілін
Приготування
Для швидкого листкового тіста заморожене в морозилці масло натерти на великій тертці, постійно обмокаючи шматок у борошні.
Змішати крижану воду з яйцем, сметаною, оцтом, сіллю, потім вилити на олійно-борошняну суміш. Об'єднати все у грудку. Довго тісто не вимішувати, щоб масло не почало танути.
Прибрати тісто в холодильник на годину, накривши його харчовою плівкою.
Далі розкачувати тісто на силіконовому килимку або пергаменті тонким шаром.
Випікати 7−8 хвилин| при розігрітій до 200 градусів духовці.
У ковшик покласти малину, цукор, кукурудзяний крохмаль та воду. На середньому вогні помішуючи, довести до кипіння. Через 5−10 хвилин вона почне густіти. Зняти з вогню. Протерти через сито, щоб позбутися кісточок.
У каструлі з товстим дном молоко, цукор та ванілін довести до кипіння.
Яйця змішати з крохмалем, додати трохи гарячої молочної суміші й швидко перемішати.
У каструлю тонким струмком ввести, постійно помішуючи.
На слабкому вогні уварити крем, доки він не закипить. Прибрати з вогню та додати вершкове масло. Накрити плівкою.
Зібрати торт, додавши конфітюр через шар у центр коржа.
Коли торт зібраний, покрити його залишками крему та крихтою з обрізків. На ніч поставити у холодильник.
Наступного дня прикрасити свіжими ягодами та цукровою пудрою.
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