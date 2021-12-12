Торт «Наполеон» з заварним кремом та малиновим конфітюром від співачки Юлії Савичевої: соковитий, ніжний та по-справжньому святковий

Співачка Юлія Савичева любить готувати ніжні десерти та пекти торти. Перед Новим роком артистка розповіла, як приготувати авторський «Наполеон». Рецепт вона наводить в Instagram.

«Я зробила його з заварним кремом та малиновим конфітюром, прикрасивши листковою крихтою, свіжими ягодами та цукровою пудрою. Торт вийшов соковитим та ніжним», — пише Юлія.

Торт Наполеон"

Продукти



Листкове тісто

110 гр вершкового масла

425 гр муки

60 гр сметани 20−25%

150 мл води

0,5 ст. л оцту 9%

Одне яйце



Малиновий конфітюр

300 гр малини

80 гр цукру

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

30 мл води



Заварний крем

2 яйця

550 мл молока

130 гр цукру

40 гр кукурудзяного крохмалю

50 гр вершкового масла

ванілін



Приготування



Для швидкого листкового тіста заморожене в морозилці масло натерти на великій тертці, постійно обмокаючи шматок у борошні.

Змішати крижану воду з яйцем, сметаною, оцтом, сіллю, потім вилити на олійно-борошняну суміш. Об'єднати все у грудку. Довго тісто не вимішувати, щоб масло не почало танути.

Прибрати тісто в холодильник на годину, накривши його харчовою плівкою.

Далі розкачувати тісто на силіконовому килимку або пергаменті тонким шаром.

Випікати 7−8 хвилин| при розігрітій до 200 градусів духовці.



У ковшик покласти малину, цукор, кукурудзяний крохмаль та воду. На середньому вогні помішуючи, довести до кипіння. Через 5−10 хвилин вона почне густіти. Зняти з вогню. Протерти через сито, щоб позбутися кісточок.



У каструлі з товстим дном молоко, цукор та ванілін довести до кипіння.

Яйця змішати з крохмалем, додати трохи гарячої молочної суміші й швидко перемішати.

У каструлю тонким струмком ввести, постійно помішуючи.

На слабкому вогні уварити крем, доки він не закипить. Прибрати з вогню та додати вершкове масло. Накрити плівкою.



Зібрати торт, додавши конфітюр через шар у центр коржа.



Коли торт зібраний, покрити його залишками крему та крихтою з обрізків. На ніч поставити у холодильник.

Наступного дня прикрасити свіжими ягодами та цукровою пудрою.