26.88 / 27.11 30.26 / 30.65
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Торт «Наполеон» з заварним кремом та малиновим конфітюром від співачки Юлії Савичевої: соковитий, ніжний та по-справжньому святковий

12:06 12 грудня 2021
Юля Савічева

Співачка Юлія Савичева любить готувати ніжні десерти та пекти торти. Перед Новим роком артистка розповіла, як приготувати авторський «Наполеон». Рецепт вона наводить в Instagram.

«Я зробила його з заварним кремом та малиновим конфітюром, прикрасивши листковою крихтою, свіжими ягодами та цукровою пудрою. Торт вийшов соковитим та ніжним», — пише Юлія.

Торт Наполеон"

Продукти

Листкове тісто
110 гр вершкового масла
425 гр муки
60 гр сметани 20−25%
150 мл води
0,5 ст. л оцту 9%
Одне яйце

Малиновий конфітюр
300 гр малини
80 гр цукру
1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
30 мл води

Заварний крем
2 яйця
550 мл молока
130 гр цукру
40 гр кукурудзяного крохмалю
50 гр вершкового масла
ванілін

Приготування

Для швидкого листкового тіста заморожене в морозилці масло натерти на великій тертці, постійно обмокаючи шматок у борошні.

Змішати крижану воду з яйцем, сметаною, оцтом, сіллю, потім вилити на олійно-борошняну суміш. Об'єднати все у грудку. Довго тісто не вимішувати, щоб масло не почало танути.

Прибрати тісто в холодильник на годину, накривши його харчовою плівкою.

Далі розкачувати тісто на силіконовому килимку або пергаменті тонким шаром.

Випікати 7−8 хвилин| при розігрітій до 200 градусів духовці.

У ковшик покласти малину, цукор, кукурудзяний крохмаль та воду. На середньому вогні помішуючи, довести до кипіння. Через 5−10 хвилин вона почне густіти. Зняти з вогню. Протерти через сито, щоб позбутися кісточок.

У каструлі з товстим дном молоко, цукор та ванілін довести до кипіння.

Яйця змішати з крохмалем, додати трохи гарячої молочної суміші й швидко перемішати.

У каструлю тонким струмком ввести, постійно помішуючи.

На слабкому вогні уварити крем, доки він не закипить. Прибрати з вогню та додати вершкове масло. Накрити плівкою.

Зібрати торт, додавши конфітюр через шар у центр коржа.

Коли торт зібраний, покрити його залишками крему та крихтою з обрізків. На ніч поставити у холодильник.

Наступного дня прикрасити свіжими ягодами та цукровою пудрою.

Нагадаємо, Ліза Глінська нещодавно поділилася рецептом казкового торта «Рафаелло».

207

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Василь Ломаченко

Крапку поставлено? Ломаченко зробив важливу заяву стосовно бою-реваншу з Лопесом

Кінець казки: Злата Огневич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Кінець казки: Злата Огнєвич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Газ

Тарифи на доставку газу зростуть з 1 січня: кому доведеться заплатити значно більше

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.