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«Неймовірно ніжний і смачний»: співачка Юлія Савічева поділилася секретом приготування медового мусового торту

12:20 15 жовтня 2021
медовий торт

Співачка Юлія Савічева показала, як готує до урочистих подій медовий муссовий торт, дуже ніжний і смачний. За основу береться класичний рецепт медовика з вершково-сметанним кремом, після чого Юлія багато часу і сил приділяє декору. Торт покривається медовою дзеркальною глазур'ю, карамелевими фігурками і цукерками в харчовому золоті. Рецепт співачка наводить в Instagram.

Медовий мусовий торт

Для коржів:

  • Яйця — 2 шт .;
  • Масло вершкове — 50 г;
  • Мед — 75 г;
  • Цукор — 175 г;
  • Борошно — 300 г;
  • Сода — 10 г;
  • Лимонний сік — 10 мл;
  • Сіль — щіпка.

Для крему

  • Сметана 20% жирності — 300 г;
  • Вершки до 35% жирності — 150 г;
  • Цукрова пудра.

Для мусу:

  • Білий шоколад — 220 г;
  • Молоко — 300 мл;
  • Желатин — 20 г;
  • Вершки — 660 мл;
  • Цукор — 3 ст.л.

Для глазурі:

  • Желатин — 18 г;
  • Вода — 125 мл;
  • Цукор — 225 г;
  • Мед — 225 г;
  • Вершки — 10 г;
  • Білий шоколад — 100 г;
  • Харчові барвники.

Спекти максимально тонкі медові коржі. Збити сметанний крем і перемазати. Приготувати мус: нагріти до кипіння молоко і цукор, додати шоколад і желатин, остудити і змішати зі збитими вершками. Коржі зверху залити мусом і залишити на 6−7 годин в холодильнику.

Приготувати глазур. Медово-цукровий сироп з вершками нагріти, вилити в посудину з шоколадом і желатином, збити, розділити на дві частини. Одну пофарбувати в жовтий колір, другу — в червоний. Відстояний торт покрити глазур'ю.

Фігурки для прикрашання готуються з льодяників, загорнутих у папір для випічки. Потрібна форма надається щипцями для випрямлення волосся. Декор покривається золотим кондуріном. Ще один елемент прикрашання — це цукерки або драже, вкриті кондуріном.

Нагадаємо, крім класичних рецептів медовика існують способи приготування швидких медових тортів. А Ліза Глінська пропонує приготувати медовик з малиною і прикрасити його свіжими ягодами.

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