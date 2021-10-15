«Неймовірно ніжний і смачний»: співачка Юлія Савічева поділилася секретом приготування медового мусового торту
Співачка Юлія Савічева показала, як готує до урочистих подій медовий муссовий торт, дуже ніжний і смачний. За основу береться класичний рецепт медовика з вершково-сметанним кремом, після чого Юлія багато часу і сил приділяє декору. Торт покривається медовою дзеркальною глазур'ю, карамелевими фігурками і цукерками в харчовому золоті. Рецепт співачка наводить в Instagram.
Медовий мусовий торт
Для коржів:
- Яйця — 2 шт .;
- Масло вершкове — 50 г;
- Мед — 75 г;
- Цукор — 175 г;
- Борошно — 300 г;
- Сода — 10 г;
- Лимонний сік — 10 мл;
- Сіль — щіпка.
Для крему
- Сметана 20% жирності — 300 г;
- Вершки до 35% жирності — 150 г;
- Цукрова пудра.
Для мусу:
- Білий шоколад — 220 г;
- Молоко — 300 мл;
- Желатин — 20 г;
- Вершки — 660 мл;
- Цукор — 3 ст.л.
Для глазурі:
- Желатин — 18 г;
- Вода — 125 мл;
- Цукор — 225 г;
- Мед — 225 г;
- Вершки — 10 г;
- Білий шоколад — 100 г;
- Харчові барвники.
Спекти максимально тонкі медові коржі. Збити сметанний крем і перемазати. Приготувати мус: нагріти до кипіння молоко і цукор, додати шоколад і желатин, остудити і змішати зі збитими вершками. Коржі зверху залити мусом і залишити на 6−7 годин в холодильнику.
Приготувати глазур. Медово-цукровий сироп з вершками нагріти, вилити в посудину з шоколадом і желатином, збити, розділити на дві частини. Одну пофарбувати в жовтий колір, другу — в червоний. Відстояний торт покрити глазур'ю.
Фігурки для прикрашання готуються з льодяників, загорнутих у папір для випічки. Потрібна форма надається щипцями для випрямлення волосся. Декор покривається золотим кондуріном. Ще один елемент прикрашання — це цукерки або драже, вкриті кондуріном.
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