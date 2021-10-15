«Неймовірно ніжний і смачний»: співачка Юлія Савічева поділилася секретом приготування медового мусового торту

Співачка Юлія Савічева показала, як готує до урочистих подій медовий муссовий торт, дуже ніжний і смачний. За основу береться класичний рецепт медовика з вершково-сметанним кремом, після чого Юлія багато часу і сил приділяє декору. Торт покривається медовою дзеркальною глазур'ю, карамелевими фігурками і цукерками в харчовому золоті. Рецепт співачка наводить в Instagram.

Медовий мусовий торт

Для коржів:

Яйця — 2 шт .;

Масло вершкове — 50 г;

Мед — 75 г;

Цукор — 175 г;

Борошно — 300 г;

Сода — 10 г;

Лимонний сік — 10 мл;

Сіль — щіпка.

Для крему

Сметана 20% жирності — 300 г;

Вершки до 35% жирності — 150 г;

Цукрова пудра.

Для мусу:

Білий шоколад — 220 г;

Молоко — 300 мл;

Желатин — 20 г;

Вершки — 660 мл;

Цукор — 3 ст.л.

Для глазурі:

Желатин — 18 г;

Вода — 125 мл;

Цукор — 225 г;

Мед — 225 г;

Вершки — 10 г;

Білий шоколад — 100 г;

Харчові барвники.

Спекти максимально тонкі медові коржі. Збити сметанний крем і перемазати. Приготувати мус: нагріти до кипіння молоко і цукор, додати шоколад і желатин, остудити і змішати зі збитими вершками. Коржі зверху залити мусом і залишити на 6−7 годин в холодильнику.

Приготувати глазур. Медово-цукровий сироп з вершками нагріти, вилити в посудину з шоколадом і желатином, збити, розділити на дві частини. Одну пофарбувати в жовтий колір, другу — в червоний. Відстояний торт покрити глазур'ю.