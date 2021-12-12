Яскравий, легкий і неймовірно смачний салат із буряком «під ялинку» від відомого шефа Бельковича: зовсім не шкодить фігурі

Відомий кухар Олександр Белькович, який розповів раніше, як приготувати класичний жульєн з куркою та грибами, поділився в Instagram рецептом салату з буряком.

Інгредієнти на 2 порції: Буряк — 2 шт

Шпинат — 50 г

Сирний сир — 60 г

Гранат — ½ шт

Насіння @semechki_djinn — 2 жменьки Заправка: Лимон — ½ шт

Оливкова олія — 4 ст. л

Мед — 1 ст. Приготування: 1. Знімаємо з буряка шкірку, трохи солі, перцю, олії, загортаємо у фольгу і відправляємо в духовку на 45−50 хвилин при 180 градусах, перевіряйте дерев'яною шпажкою!

2. Готовий буряк нарізаємо великими часточками

3. Готуємо заправку: у миску наливаємо оливкову олію, додаємо сік лимона, мед і ретельно перемішуємо.

4. На тарілку викладаємо листя шпинату, зверху викладаємо буряк та сирний сир

5. Насичуємо страви фарбами! Солимо, перчимо, додаємо заправку та насіння Джин сонячний велетень @semechki_djinn

6. Чистимо гранат: прорізаємо посередині лише шкірку, провертаємо і розкриваємо! Беремо ложку, миску та вибиваємо зерна

7. Посипаємо гранатом наш чудовий салат та готово!

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